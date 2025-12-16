BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Nell’ultima settimana, bella vittoria esterna per il gruppo Under 19 impegnato in DR2 con Beinaschese, nonostante una formazione rimaneggiata (85-89). BEA Chieri parte forte e scappa nel primo tempo, i padroni di casa rientrano nella ripresa e i Leopardi sono lucidi nei momenti decisivi, in un campo molto difficile. Per l’Under 19 Regionale, la vittoria di carattere con San Mauro Basket arriva dopo un over time (71-79), al termine di una prestazione con diversi difetti soprattutto nel primo tempo.