BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Nell’ultima settimana, bella vittoria esterna per il gruppo Under 19 impegnato in DR2 con Beinaschese, nonostante una formazione rimaneggiata (85-89). BEA Chieri parte forte e scappa nel primo tempo, i padroni di casa rientrano nella ripresa e i Leopardi sono lucidi nei momenti decisivi, in un campo molto difficile. Per l’Under 19 Regionale, la vittoria di carattere con San Mauro Basket arriva dopo un over time (71-79), al termine di una prestazione con diversi difetti soprattutto nel primo tempo.
Sfida con le big del girone per l’Under 17 Eccellenza. Prima arriva al PalaGialdo Tortona, che spinge il piede sull’acceleratore dopo le prime battute equilibrate e non si guarda più indietro, con BEA Chieri brava a non mollare fino alla fine (63-99). A Vado, la gara è più equilibrata, con un primo tempo a vantaggio degli Arancioni e i padroni di casa che conquistano i due punti per la classifica nel finale (86-77). Dopo le ultime buone prestazioni, l’Under 17 Gold conferma i passi avanti con la netta vittoria con Reba (49-27). La gara dell’Under 17 Regionale con Auxilium Ad Quintum viene interrotta dopo dieci minuti di gara, con BEA sul +20 (27-7), in attesa della decisione del giudice sportivo.
In Under 15 Eccellenza, ottima vittoria arancione sui torinesi del Kolbe, ribaltando il risultato della gara d’andata (67-60). L’Under 15 Regionale supera Gators in trasferta: BEA Chieri non riesce mai a prendere il largo, ma gestisce il vantaggio e strappa un successo importante (55-63). Sconfitta esterna con una delle big del girone come Alfieri per l’Under 15 Femminile, dopo una gara in cui BEA deve ancora una volta fronteggiare tante assenze (71.25).
L’Under 14 Gold ipoteca la trasferta con Basket Torino già nel primo tempo. Gli avversari non mollano, ma il risultato finale è nettamente favorevole ai chieresi (60-98). Ottima prestazione dell’Under 14 Regionale, che conquista una vittoria netta con la pari in classifica Pallacanestro Moncalieri (38-58). L’Under 13 Gold Erowacade sul difficile campo della capolista Beinaschese, che allunga nel primo tempo e deve poi fare i conti con la rimonta di BEA Chieri, che però non viene concretizzata (79-59). Altra vittoria per l’Under 13 Regionale, dopo una gara quasi tutta in vantaggio con Sbk Aosta (47-35).
DR2
BEINASCHESE – BEA CHIERI 85-89
Parziali: 13-24; 26-48; 53-65
Bea Chieri: Picco, Bechis 22, Ricci 2, Conti 3, Minetti n.e., Fatone 21, Ahia 11, Masola 16, Galluccio 14. All. D’Arrigo, Ass. Manzini.
U19 REGIONALE
SAN MAURO BASKET – BEA CHIERI 71-79 d.t.s.
Parziali: 8-18; 31-35; 50-52; 70-70
SAN MAURO: Ferla, Ingino 1, Bongiovanni 11, Clausi 4, Lela 11, Delledonne 16, Narra 5, Larato 20, Macario 3, Balestra NE, Comin. All. Zucca.
BEA Chieri: Dalmasso, Massari 6, Giangualano 1, Ricci 21, Minetti 21, Stella, Mosso 2, Kamami 18, Ngompe, Abrate, Rodinò 2, Reinaudo 8. All. Pirocca, Ass. Paoletta.
U17 ECCELLENZA
BEA CHIERI – DERTHONA TORTONA 63-99
Parziali: 15-27; 31-50; 41-74
BEA Chieri: Borz 10, Giachino 10, Vacca, Cristiano 12, Filane 12, Menegatti 5, Longo 3, Beccaria 3, Calò 2, Peverini 6, Coltiletti. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Calò.
VADO-BEA CHIERI 86-77
U17 GOLD
BEA CHIERI-POLISPORTIVA REBA 49-27
Parziali: 10-11; 18-18; 31-25
CHIERI: Spennato 1, Tarantino 2, Aimi 6, Di Giorgio, Fatai 4, Destefanis 10, De Mita, D’Amore 7, Parise 4, Mastrocola, Bassi 6, Virgilio 9. All. Bonifacio, Ass. Cristina, Acc. Castelli.
U17 REGIONALE
BEA CHIERI – AUXILIUM AD QUINTUM 27-7 (gara interrotta)
U15 ECCELLENZA
BEA CHIERI – KOLBE 67-60
Parziali: 22-17; 34-31; 48-48
Bea Chieri: Ursu 25, Mouadinne 7, Porcu 6, Marino 7, Violante 2, Zuccarello 2, Dalmasso 7, Serratore 5, Murolo 2, Mariani 4, Greco. All. Conti, Ass. Manzini.
U15 REGIONALE
B.C. GATORS – BEA CHIERI 55-63
PARZIALI: 11-10; 24-31; 35-48
BEA Chieri: Percudani 4, Sacchero 4, Zvulun 13, Vaschetto, Mantovani 10, Dardano S., Goria 10, Dardano M. 4, Rocco 14, Pagano 4, All. Grillone, Ass Lafiosca.
U15 FEMMINILE
ASD ALFIERI -BEA CHIERI 71-25
Parziali: 21-6; 36-15; 57-20
BEA Chieri: Di Dedda , Contino, Favata 11, Giangualano 1 , Mazilu , Pavone 2 , Mosso 7, Ballaudi 2, Savio 2. All. Coló.
U14 GOLD REGIONALE
BASKET TORINO – BEA CHIERI 60-98
Parziali: 12-30; 21-56; 38-77
BASKET TORINO: Kasraoui , Terrin 15, Cocimano , Mironescu , Corriero 9, Mongiovi 16, Chiarle 3, Juverdeanu 2, Basso 8, Vercelli 7. All.Baccarin, Acc.Papa
BEA Chieri: Fasano 3, Bergano 4, Zanzon 28, Garabello 5, Zvulun 9, Cordero 2, Marocco 19, Bonnet 2, Goria 6, Audisio 8, Vay 12. All.Corrado, Ass.D’Angelo, Acc.Domenino
U14 REGIONALE
PALL. MONCALIERI – BEA CHIERI 38-58
Parziali: 15-20; 17-36; 28-44
BEA Chieri: Campana 5, Betta E. 5, Pupeschi 26, Marzullo, Betta F. 1, Jarca 4, Errico 7, Navone, Maglio 2, Longo 8, Iantorno, Parizia. All. Bonifacio, Ass. Cristina.
U13 GOLD REGIONALE
BEINASCHESE – EROWA BEA CHIERI 79-59
Parziali: 28-14, 16-17, 19-16, 16-12
EROWA BEA Chieri: Bergano 24, Novarese, Gaone 5, Ferrero 2, Monticone 9, Capriati 3, En Nadher 4, Ascolesi 6, Pianfetti 2, Poggi 2, Zamfirov. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.
U13 REGIONALE
BEA CHIERI – SBK BASKET AOSTA 47-35
Parziali: 11-12; 23-23; 33-29
BEA Chieri: Burzio, Moschillo 8 , Peciarolo , Ferreli, Nardone 1 , Bacci, Colombo 6, Thiam 10, Orrù 2, Violante 4, Salonia 16, Di Martino. All. Bertulessi.