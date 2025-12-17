Pallamano Derthona: giornata intensa alla Palestra Coppi con due vittorie in casa

SERIE B

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - A.S.D. Pallamano Vigevano 32-19

Partita a due facce per la prima squadra della Pallamano Derthona, contro i vicini di casa del Vigevano. Il primo tempo procede punto a punto per tutti i trenta minuti, con gli avversari molto determinati e concentrati, in grado di mettere spesso in difficoltà la difesa del Derthona, che risponde con una performance in attacco non sempre precisa.

Dopo l’intervallo, sul 15 a 14, la squadra di casa torna in campo con una determinazione diversa e, guidata da un inesauribile Alessandro Cavo, prende subito il largo, concedendo pochissimo (solo cinque gol) a un Vigevano sempre più stanco e fuori fuoco.

Si segnala l’esordio in campo del nuovo rinforzo Vinicius Vieira Bertolucci e del giovane del vivaio Riccardo Gatti, presente anche in Under 16.

Commenta così il vice allenatore e preparatore dei portieri, Fabio Bottiroli: «Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice: conosciamo bene Vigevano e sappiamo che sta crescendo molto come squadra. Già all’andata ci avevano messo in grossa difficoltà, grazie anche ad alcune individualità molto interessanti, e ci aspettavamo una partita molto combattuta. Nel primo tempo siamo stati un po’ imprecisi da prima linea, non riuscendo a scavare subito quel gap che ci avrebbe consentito di gestire la partita con maggiore tranquillità: tuttavia la prestazione non è stata male, e appena abbiamo sistemato i problemi in fase di finalizzazione siamo riusciti a costruire un notevole vantaggio e a galvanizzarci anche in fase difensiva, con un secondo tempo da incorniciare sotto questo punto di vista.

Ci aspetta ora un gennaio molto caldo, con trasferte complicate e incontri decisivi per determinare il piazzamento nel nostro girone: sappiamo che con questa formula del campionato non basta vincere la prima fase, ma è fondamentare provare ad arrivare a punteggio pieno per giocarsi poi l’accesso alle finali promozione. Cercheremo di ricaricare le batterie durante la pausa natalizia e farci trovare pronti fin da subito alla ripresa del campionato.»

Sono scesi in campo: Barreca, Bertelegni, Bottazzi, Caracciolo, Cavo, Cumerlato, Gatti, Gobbo, Losacco, Medicina, Nasufi, Trovato, Verna, Vercelli e Vieira Bertolucci. Alla guida della squadra coach Marco Affricano e vice Fabio Bottiroli.

UNDER 16

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA – Exes 1984 44-19

Partita sempre sotto controllo, quella dei giovani Leoni, gestita con sicurezza e ritmi alti. Guidati da un solido Edoardo Gobbo e da un riccardo Gatti in forma smagliante (13 reti da parte sua), i ragazzi di Nystrup prendono subito un vantaggio incolmabile e lo amministrano con efficacia, allungando sempre di più con il passare dei minuti.

Positivo l’inserimento dei più piccoli, Ismaele D’Ambrosio e Gabriele Perrotta, che, con grande personalità ed entusiasmo, hanno saputo adattarsi subito ai meccanismi di squadra.

La allenatrice gioisce, ma guarda anche avanti: «Sono soddisfatta dell’atteggiamento della squadra: abbiamo interpretato la gara con concentrazione e intensità. Ora ci aspetta una breve pausa, che servirà per recuperare energie e lavorare su alcuni dettagli. A gennaio torneremo subito in campo con una partita impegnativa contro il Cassano Magnago, prima in classifica, che affronteremo con rispetto ma anche con grande determinazione.»

Sono scesi in campo: Calin Francesco, D’ambrosio Ismaele, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Perrotta Gabriele, Perrotta Samuele, Sturzu Alessandro. All. Pernille Nystrup.

PROSSIMI IMPEGNI

Una breve pausa per i nostri ragazzi, in vista di un avvio di 2026 molto impegnativo:

domenica 11 Gennaio 2026, alle ore 11.00, la Under 16 ospiterà la capolista Cassano Magnago, mentre alle ore 18.00 la prima squadra sarà a Cologne, seconda classificata nel girone.