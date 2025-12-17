Tuttosport.com
Pallamano Derthona: giornata intensa alla Palestra Coppi con due vittorie in casa

Giornata da incorniciare per la Pallamano Derthona alla Palestra Coppi, teatro di un doppio successo casalingo. Due vittorie che confermano il buon momento delle squadre e rafforzano il percorso stagionale
4 min
Pallamano Derthona: giornata intensa alla Palestra Coppi con due vittorie in casa © Raffaele Vaccari

 

SERIE B

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - A.S.D. Pallamano Vigevano   32-19

Partita a due facce per la prima squadra della Pallamano Derthona, contro i vicini di casa del Vigevano. Il primo tempo procede punto a punto per tutti i trenta minuti, con gli avversari molto determinati e concentrati, in grado di mettere spesso in difficoltà la difesa del Derthona, che risponde con una performance in attacco non sempre precisa.
Dopo l’intervallo, sul 15 a 14, la squadra di casa torna in campo con una determinazione diversa e, guidata da un inesauribile Alessandro Cavo, prende subito il largo, concedendo pochissimo (solo cinque gol) a un Vigevano sempre più stanco e fuori fuoco.

Si segnala l’esordio in campo del nuovo rinforzo Vinicius Vieira Bertolucci e del giovane del vivaio Riccardo Gatti, presente anche in Under 16.

Commenta così il vice allenatore e preparatore dei portieri, Fabio Bottiroli: «Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice: conosciamo bene Vigevano e sappiamo che sta crescendo molto come squadra. Già all’andata ci avevano messo in grossa difficoltà, grazie anche ad alcune individualità molto interessanti, e ci aspettavamo una partita molto combattuta. Nel primo tempo siamo stati un po’ imprecisi da prima linea, non riuscendo a scavare subito quel gap che ci avrebbe consentito di gestire la partita con maggiore tranquillità: tuttavia la prestazione non è stata male, e appena abbiamo sistemato i problemi in fase di finalizzazione siamo riusciti a costruire un notevole vantaggio e a galvanizzarci anche in fase difensiva, con un secondo tempo da incorniciare sotto questo punto di vista.
Ci aspetta ora un gennaio molto caldo, con trasferte complicate e incontri decisivi per determinare il piazzamento nel nostro girone: sappiamo che con questa formula del campionato non basta vincere la prima fase, ma è fondamentare provare ad arrivare a punteggio pieno per giocarsi poi l’accesso alle finali promozione. Cercheremo di ricaricare le batterie durante la pausa natalizia e farci trovare pronti fin da subito alla ripresa del campionato.»

Sono scesi in campo: Barreca, Bertelegni, Bottazzi, Caracciolo, Cavo, Cumerlato, Gatti, Gobbo, Losacco, Medicina, Nasufi, Trovato, Verna, Vercelli e Vieira Bertolucci. Alla guida della squadra coach Marco Affricano e vice Fabio Bottiroli.

 

UNDER 16

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA – Exes 1984   44-19

Partita sempre sotto controllo, quella dei giovani Leoni, gestita con sicurezza e ritmi alti. Guidati da un solido Edoardo Gobbo e da un riccardo Gatti in forma smagliante (13 reti da parte sua), i ragazzi di Nystrup prendono subito un vantaggio incolmabile e lo amministrano con efficacia, allungando sempre di più con il passare dei minuti.

Positivo l’inserimento dei più piccoli, Ismaele D’Ambrosio e Gabriele Perrotta, che, con grande personalità ed entusiasmo, hanno saputo adattarsi subito ai meccanismi di squadra.

La allenatrice gioisce, ma guarda anche avanti: «Sono soddisfatta dell’atteggiamento della squadra: abbiamo interpretato la gara con concentrazione e intensità. Ora ci aspetta una breve pausa, che servirà per recuperare energie e lavorare su alcuni dettagli. A gennaio torneremo subito in campo con una partita impegnativa contro il Cassano Magnago, prima in classifica, che affronteremo con rispetto ma anche con grande determinazione.»

Sono scesi in campo: Calin Francesco, D’ambrosio Ismaele, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Perrotta Gabriele, Perrotta Samuele, Sturzu Alessandro. All. Pernille Nystrup.

 

PROSSIMI IMPEGNI

Una breve pausa per i nostri ragazzi, in vista di un avvio di 2026 molto impegnativo:
domenica 11 Gennaio 2026, alle ore 11.00, la Under 16 ospiterà la capolista Cassano Magnago, mentre alle ore 18.00 la prima squadra sarà a Cologne, seconda classificata nel girone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

