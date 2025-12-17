Canottaggio Piemonte: raduno Atleti e Conferenza Allenatori

Circa 100 atleti e atlete del Piemonte e Liguria, sul campo di Candia Canavese in un bel momento di preparazione tecnica con allenatori e dirigenti federali. Domenica allenamento al remoergometro 3x3000 metri e nel primo pomeriggio 14 chilometri di fondo con video riprese, e riunione tecnica a seguire. Il lunedì mattina 7 da 2000 metri in barca. Un grande momento di incontro anche per i tecnici presenti e scambio di esperienze, ospitato dal Comitato Piemomte.

Alla sera del sabato conferenza con 95 allenatori ed allenatrici di Piemonte e Liguria guidata dai dirigenti federali a Rivarolo Canavese con lezioni significative per la corretta preparazione degli atleti, le modalità di selezione e la programmazione agonistica

Due giornate intense, molto partecipate, di aggiornamento per tutti e grande momento di collaborazione e confronto tra la Federazione nazionale e i Comitati Piemonte e Liguria, e un grazie a tutti i partecipanti.