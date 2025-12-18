Volley Busca – Fie & Fiöi: vittorie per la Serie C Maschile e Serie D Femminile che conquista il derby

Serie D femminile - Sabato sera è stato tempo di derby tra Centallo e Busca con le padrone di casa che schierano 5 su 7 titolari ex della sfida.

Il primo set scorre senza grossi sussulti con Centallo sempre in vantaggio di un paio di punti fino al 22 pari, quando Giraudo, Donandei e Cattaneo portano a Busca il primo parziale. Ma come sempre i derby sono difficili e nel 2° set Centallo reagisce e si riporta in parità. Busca si ritrova grazie alle giocate di Bina - ex Centallo - e si riporta in vantaggio.

Iniziano qui le prime scaramucce tra il tecnico di casa e l’arbitro della partita.

Nel 4° set Busca sembra non riuscire a contrastare gli attacchi di Centallo e coach Lamberti decide di far rifiatare le sue in vista del decisivo tie-break. Busca parte subito bene e al cambio di campo le ospiti sono avanti 8-2 che si evolve fino al 9-14. A questo punto coach Massucco protesta nuovamente contro l'arbitro, venendo ammonito, e coach Lamberti inizia a battibeccare con il collega avversario. La doppia espulsione - un punto per parte - chiude così la contesa anche se non nel modo migliore per il mondo dello sport.

Serie C maschile - Tra le mura amiche Busca risponde presente e lo fa con una prestazione ordinata e concreta. Il 3-0 contro Volley Parella Torino nasce da un approccio giusto fin dai primi scambi, con i biancoblù capaci di tenere sempre in mano il pallino del gioco. Nel primo set gli ospiti provano a restare agganciati, ma Cuneo gestisce i momenti chiave e chiude con lucidità. Dal secondo parziale in poi il ritmo sale e il divario diventa evidente e anche nel terzo set Cuneo non abbassa l’intensità, continua a spingere e chiude la gara con autorità.

Serie D maschile - Al palazzetto di casa il Volley Busca affronta una gara complicata contro Chisola, uscendo sconfitto 0-3 ma senza mai tirarsi indietro. Il risultato finale non racconta fino in fondo l’andamento del match, soprattutto per quanto visto nei parziali centrali. Nel primo set gli ospiti prendono margine nelle fasi decisive, mentre il secondo è una vera battaglia punto a punto, chiusa solo ai vantaggi dopo oltre mezz’ora di gioco. Busca resta sempre dentro la partita, prova a cambiare ritmo e a forzare le giocate, ma Chisola si dimostra più cinica nei momenti chiave. Anche nel terzo set i padroni di casa lottano, senza però riuscire a girare l’inerzia dell’incontro.

Risultati della settimana

Serie C maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA - VOLLEY PARELLA TORINO 3-0

Parziali (25-22, 25-17, 25-15)

MC1933 - Lab Travel Busca: Busi, Bonsignore, Colasanti, Rosati, Dobrev, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bertone, Scatragli, Ballari. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA - ASSEMBLY CHISOLA VOLLEY 0-3

Parziali (19-25, 26-28, 21-25)

MC1933 - Lab Travel Busca: Barbi, Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tassone, Tavella

Serie D femminile

CENTALLO VOLLEY - L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 2-3

Parziali (23-25, 25-17, 17-25, 25-15, 10-15)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golè. All.: Lamberi M., Lamberti L.

1ª Divisione

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA - CENTALLO VOLLEY 3-2

Parziali (24-26, 25-16, 25-15, 21-25, 15-10)

LCM-MC1933 Busca: ​​Brocchiero, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano

Under 18

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA - GUNETTO CERVERE 3-0

Parziali (25-14, 25-21, 25-18)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti

Under 14

CENTALLO VOLLEY - MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 3-0

Parziali (25-11, 25-16, 25-17)

Busca: Ballabani, Barra, Ferrero, Fino, Graffini, Marchetti, Marku, Mhillaj, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia, Serino. All.: Lamberti

Under 13

VOLLEY SALUZZO - MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 3-0

Parziali (25-22, 25-20, 25-23)

Busca: Abbà, Arnaudo, Conte, Deng, Girello, Jubani, Lleshi, Massabò, Palushi, Rosso. All.: Cavallero