Pallapugno: a Niella Belbo pronti a iniziare i lavori per il Museo “Ca Balon”

E’ una notizia bella e importante per il mondo della pallapugno quella che arriva dal sindaco di Niella Belbo, Emanuele Sottimano, che è anche il presidente della società Alta Langa.

“Cari amici,

sono felice di annunciarvi che il nostro comune ha vinto il bando STARS della Fondazione CRC! Grazie a questo riconoscimento, riceveremo un contributo di 500.000 euro per realizzare il Museo “Ca Balon” della Pallapugno: un progetto che da tempo sta a cuore al territorio dell'Alta Langa.

Il bando STARS, che metteva a disposizione 5 milioni di euro per 10 iniziative strategiche nella provincia di Cuneo, ha selezionato la nostra proposta tra 77 candidature, confermando la capacità del nostro territorio di generare idee innovative e di impatto.

Con “Ca Balon” potremo valorizzare la tradizione della pallapugno, creare un polo culturale e turistico unico al mondo, ed entrare in una rete museale internazionale.

I lavori inizieranno entro i prossimi tre mesi, con il coinvolgimento attivo delle associazioni locali, delle scuole e delle imprese del territorio.

Un sentito ringraziamento alla Fondazione CRC per la fiducia e a tutti coloro che hanno sostenuto e lavorato al nostro progetto.

Restiamo uniti per trasformare Niella Belbo in un punto di riferimento per la cultura sportiva”