Pallapugno: a Niella Belbo pronti a iniziare i lavori per il Museo “Ca Balon”

Una notizia significativa per il mondo della pallapugno arriva da Niella Belbo, annunciata dal sindaco Emanuele Sottimano, presidente dell’Alta Langa. Un segnale importante per il futuro del movimento e della società locale
2 min
Pallapugno: a Niella Belbo pronti a iniziare i lavori per il Museo “Ca Balon”

 

E’ una notizia bella e importante per il mondo della pallapugno quella che arriva dal sindaco di Niella Belbo, Emanuele Sottimano, che è anche il presidente della società Alta Langa.

Cari amici,

 sono felice di annunciarvi che il nostro comune ha vinto il bando STARS della Fondazione CRC! Grazie a questo riconoscimento, riceveremo un contributo di 500.000 euro per realizzare il Museo “Ca Balon” della Pallapugno: un progetto che da tempo sta a cuore al territorio dell'Alta Langa.

Il bando STARS, che metteva a disposizione 5 milioni di euro per 10 iniziative strategiche nella provincia di Cuneo, ha selezionato la nostra proposta tra 77 candidature, confermando la capacità del nostro territorio di generare idee innovative e di impatto.

Con “Ca Balon” potremo valorizzare la tradizione della pallapugno, creare un polo culturale e turistico unico al mondo, ed entrare in una rete museale internazionale.
I lavori inizieranno entro i prossimi tre mesi, con il coinvolgimento attivo delle associazioni locali, delle scuole e delle imprese del territorio.

Un sentito ringraziamento alla Fondazione CRC per la fiducia e a tutti coloro che hanno sostenuto e lavorato al nostro progetto.

Restiamo uniti per trasformare Niella Belbo in un punto di riferimento per la cultura sportiva

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

