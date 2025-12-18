Vittorie in serie: Club76 protagonista

In Serie B1 il Club 76 Fenera Chieri vince al tie break 3-2 affrontando Volley Academy Volpiano (21-25, 25-14, 25-21, 27-29, 15-5). Il derby torinese vede la vittoria delle padrone di casa, al termine di una gara dallo sviluppo altalenante. Top scorer per Chieri Boufandar con 21 punti, seguita dalle ottime Arbore e Faleschini, entrambe con 20. Prossima gara sabato 20 dicembre alle 18 a Vigevano, contro la capolista Florens.

In Serie B2 L’Alba Volley ha vinto 3-0 su Volley Luino Varese (25-20, 25-15, 25-20). Ottava vittoria consecutiva per le biancoblù, nell'ultimo match casalingo dell’anno, che permette di mantenere il quarto posto in classifica generale. Sabato insidiosa trasferta a Gorla per l’ultima gara dell’anno.

In U18 il Club76 Fenera Chieri ha vinto 3-0 su Safa Under 18 (25-16, 25-5, 25-13). Chieri vince la gara infrasettimanale di categoria e si aggiudica i tre punti in palio. Chieri ruota tutta la formazione. Top scorer Musaj con 11 punti, seguita da Arbore con 9 e Agosto con 7.

In U16 il Club76 GS Pino Perseo Gold cede 2-3 contro Monviso Volley Pinerolo (21-25, 25-22, 23-25, 25-18, 10-15). Sfida intensa al Pala Pino tra la Perseo e Monviso Volley, decisa solo al tie-break in favore delle ospiti. Una sconfitta amara, ma una prestazione di carattere per la Perseo.

In U16 il Club76 GS Pino Dragone vince 0-3 su San Giorgio Volley (20-25, 12-25, 18-25). Gara importante che chiude la prima fase del campionato. Dragone conquista il terzo posto de girone.

In U14 il Club76 Chieri Volleyball si impone 1-3 su Val Susa Pentasport (16-25, 20-25, 25-21,19-25). Vittoria nell’ultima giornata del girone B che qualifica le “clubbine” al successivo Girone Gold con le migliori otto della Regione. Partita dominata dalle ragazze, nei primi due set, che hanno avuto soltanto nel terzo set un calo di concentrazione.