Regione Piemonte: «Oltre 2,2 milioni di euro per 232 eventi sportivi del 2025»

Sono in totale 232 gli eventi sportivi organizzati in Piemonte fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 che hanno ricevuto il sostegno con la somma record complessiva di 2,2 milioni di euro dal bando regionale ad essi dedicato: 8 sono quelli organizzati in provincia di Alessandria , 16 in provincia di Asti , 12 in provincia di Biella , 60 in provincia di Cuneo , 23 in provincia di Novara , 93 nella città metropolitana di Torino , 7 in provincia di Vercelli, 5 nel Verbano-Cusio-Ossola più 8 eventi organizzati direttamente dai comitati regionali delle Federazioni Coni.

Lo annunciano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni : « Questa nuova misura, nelle sue diverse linee di contributo, va a sostenere per la prima volta l’intero sistema dello sport dilettantistico piemontese nell’organizzazione e promozione di eventi agonistici. Vengono finanziati grandi eventi, come le Gran Fondo e Marathon di ciclismo, in grado di attrarre turisti e generare forti ricadute sul territorio, così come i piccoli tornei delle società locali e i progetti di avviamento allo sport per i giovanissimi, oltre ai due sport tradizionali piemontesi della pallapugno e della palla tamburello. Creare un volano fra i grandi appuntamenti di visibilità nazionale e internazionale e lo sport di base per tutti è il principio ispiratore delle politiche sportive della Regione Piemonte: un sostegno a 360° per avvicinare sempre più persone ai valori della pratica sportiva ».

E sono in arrivo altre importanti novità per l’ impiantistica . « Il 24 dicembre – annuncia Bongioanni - apriremo il bando da 1,4 milioni di euro per sostenere i nostri Comuni nella creazione e allestimento di spazi e percorsi attrezzati per l’attività sportiva di base, che resterà aperto tre mesi; e a gennaio quello da 5 milioni di euro dedicato a enti pubblici e organismi sportivi per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti esistenti. E infine, in primavera, i due bandi con cui sosterremo gli investimenti per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti rinnovabili nel nostro patrimonio impiantistico. La Regione Piemonte è vicina, con tutti gli strumenti a disposizione, al mondo dello sport e a chi sul territorio lo organizza, lo pratica e lo ama ».

Le iniziative finanziate con il bando eventi rientrano in cinque linee: