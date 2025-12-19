Volley Parella Torino: bilancio più che positivo al termine della prima fase dei Campionati Giovanili

Terminate le prime fasi giovanili ed ormai prossimi al Natale, ecco a voi il punto della situazione delle squadre giovanili del settore maschili in attesa delle seconde fasi che inizieranno con l’anno nuovo!

«Nel complesso – commenta il responsabile del settore giovanile - sono stati mesi molto positivi di allenamenti e crescita per tutti i gruppi che sono serviti innanzitutto a consolidare la formazione delle nuove squadre ed a indirizzare il lavoro fatto in palestra per provare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione»

Partiamo dai #VPTBOYZ più piccolini, vero motore e futuro del VOLLEY PARELLA TORINO: nell’AUTUMN CUP U12 3vs3 le squadre iscritte hanno onorato la partecipazione riuscendo ad ottenere ottimi risultati con un 1° ed un 8° posto in classifica generale! Stesso discorso per le due squadre U13 3vs3 che hanno concluso i rispettivi gironi al 1° ed al 3° posto della classifica generale.

Per entrambe le categorie, grazie all’ottimo lavoro in palestra di coach Forlino – da anni colonna portante del settore promozionale VPT e della pallavolo torinese, un’ottima prima parte di stagione che fa ben sperare per il proseguio della stagione!!

Il girone U13M 6vs6 appena iniziato, si concluderà invece nel mese di Febbraio 2026!

Passando alle categorie più grandi, quest’annno in UNDER 15M abbiamo presentato ai nastri di partenza ben 3 squadre – segno inequivocabile della bontà del lavoro che stiamo facendo e della voglia di pallavolo tra i ragazzi!

Percorso netto per la squadra di coach Mesturini e per l’under 15 2012 del binomio Forlino/Iuliano che hanno concluso la prima fase di campionato da imbattuti e si apprestano ad affrontare la seconda fase Turbo da teste di serie!

Percorso comunque molto positivo per la U15M di coach Cuniato che ha concluso il suo girone al 3° posto e si è qualificata per la seconda fase di classificazione per cercare di rientare nel tabellone provinciale.

Nota positiva la crescita nelle ultime due partite del girone contro la prima e seconda in classifica!

Nella categoria U17M porcede a gonfie vele il progetto TORINO VOLLEY NEXTGEN in collaborazione con Lasalliano Volley: i ragazzi di coach Mesturini concludono la prima fase con 10 vittorie in altrettante partite per un gruppo neo formato che, dopo 4 mesi di allenamenti, inizia a far vedere il suo reale potenziale!

Concludiamo con la U19M, squadra composta da atleti della nostra serie B e della nostra serie C: ottima prima fase terminata a punteggio pieno! Buone prestazioni nel complesso contro avversari non sempre trascendentali, hanno permesso al gruppo di cementarsi in vista del proseguimento della stagione!