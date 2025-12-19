La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizia il tour de force natalizio a Milano

Un calendario denso di impegni che oltre a sei turni di campionato prevede il quarto di Coppa Italia e gli ottavi di Coppa Cev. Le ragazze di Nicola Negro iniziano questo filotto di gare con una delle sfide più suggestive, la seconda giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà le porta infatti all’ Allianz Cloud contro la Numia Vero Volley Milano . Si gioca domani, sabato 20 dicembre , con fischio d’inizio alle ore 20 . Spirito e compagne ritrovano dunque sulla loro strada il primo dei quattro top team con cui, grazie a uno straordinario girone d’andata, stanno lottando per le posizioni di vertice. Decisivi ai fini del terzo posto chierese in classifica al giro di boa del campionato sono stati proprio i due punti conquistati all’andata contro le milanesi, piegate 3-2 nell’esordio stagionale al PalaFenera. I precedenti fra i due club, che si sono affrontati per la prima volta in B1 nel 2011, sono in tutto 29, con un bilancio complessivo di 23 vittorie a 6 per le lombarde. L’unica ex è Francesca Bosio.

In casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a fare il punto alla vigilia della gara è la centrale Sofia Ferrarini: «Negli ultimi incontri il nostro obiettivo è stato quello di prendere più punti possibile per essere nella migliore posizione in classifica e avere l’accoppiamento più favorevole nei quarti di Coppa Italia. Siamo riuscite così a raggiungere un traguardo storico per la società chiudendo il girone d’andata al terzo posto. Ora è iniziato il girone di ritorno e come abbiamo già visto nell’incontro contro il Bisonte tutte le squadre sono cresciute e hanno trovato il loro equilibrio. Domani ci aspetta il primo grande match di questo girone di ritorno che ci vede ospiti all’Allianz Cloud di Milano. Questa partita riserverà un grande spettacolo. Troveremo una Milano più solida e affiatata di quella nella partita d’andata al PalaFenera. Il nostro primo terminale d’attacco sarà sicuramente la battuta, successivamente dovremmo fare un lavoro molto preciso per contenere i loro attacchi. Questa è il primo grande incontro di nove partite che ci aspettano in un mese, un calendario che ci impegna non solo nel campionato italiano ma anche nella Coppa Cev e nella Coppa Italia. Chiaramente l’obiettivo è portare a casa più punti possibile di quelli disponibili e superare i vari turni nelle coppe, cercando di concentrare al meglio tutte le energie, pensando ad un match volta per volta. Sono sicura che la cornice del palazzetto di Milano sarà la prima prova per testare il nostro livello raggiunto finora».