Sfida ad alta quota tra la Reale Mutua Torino ’81 Iren e l’AGN Energia Bogliasco 1951

Dopo un avvio di stagione in salita, la Reale Mutua Torino ’81 Iren è in un ottimo stato di forma e domani scenderà in vasca, tra le mura amiche della piscina Stadio Monumentale, contro il Bogliasco per continuare la propria striscia di risultati utili consecutivi. I gialloblù arrivano dalla vittoria per 10-13 contro il Bergamo e si trovano al terzo posto in classifica. I liguri, invece, con i tre punti conquistati in trasferta contro il Piacenza, sono saliti al quarto posto a quota dodici punti.

Simone Aversa presenta la sfida: «Disputiamo la partita di cartello della settima giornata, abbiamo un punto in più del Bogliasco; quindi, ad oggi è uno scontro diretto per il terzo posto in classifica. È una partita stimolante, con loro sono sempre partite toste. Quest'anno hanno alzato il loro tasso tecnico e di esperienza con nuovi innesti, andando a rinforzare un gruppo già molto affiatato. Noi dovremo rispondere con la giusta intensità emotiva, mancata la scorsa settimana, e con una grande difesa di squadra fatta di sacrificio e disciplina tattica. Solo così potremo chiudere bene questa prima parte di stagione».

La partita si disputerà sabato 20 dicembre alle ore 18:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Torino81live” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

SETTIMA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD:

Futurenergy R.N. Sori – Dream Sport

Spazio R.N. Camogli – Piacenza Pallanuoto 2018

Chiavari Nuoto – Vela Nuoto Ancona

Mobilpesca Lavagna – Pallanuoto Bergamo

R.N. Arenzano – Waterpolo Milano Metanopoli

Reale Mutua Torino ’81 Iren – AGN Energia Bogliasco 1951

LA CLASSIFICA:

Chiavari Nuoto 16, Futurenergy R.N. Sori 14, Reale Mutua Torino ’81 Iren 13, AGN Energia Bogliasco 1951 12, Mobilpesca Lavagna 10, R.N. Arenzano 9, Spazio R.N. Camogli 9, Vela Nuoto Ancona 7, Piacenza Pallanuoto 2018 6, Waterpolo Milano Metanopoli 6, Dream Sport 3, Pallanuoto Bergamo 0.