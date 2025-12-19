Asti Padel Teams: sesta giornata di Campionato

Si è conclusa giovedì sera l’ultima giornata del 2025 per il campionato di padel a squadre “Errebi Mobility” del CSI astigiano con il “derby” della Waya tra Uni Soluzioni e Asados che ha visto i primi trionfare nettamente per 3-0 (6-1/6-0/6-0) e mantenere così la parte “Gold” della classifica, quella riservata alle prime sei classificate.

Durante la settimana era infatti già stata superata da Hair House Asti che, grazie alla vittoria per 3-0 (1-6/0-6/0-6) su Bazzuca Boys di mercoledì 17 dicembre presso l’impianto della Waya, si era portata al sesto posto a 17 punti che però sono stati praticamente annullati dalla vittoria speculare dei concorrenti.

Nella stessa serata, ma al circolo Arena Padel Club, due incontri un po’ diversi tra loro: sul campo 1 i padroni di casa Arena Padel Team vincono agilmente il primo set contro Tremòni Padel (6-1), faticano di più nel secondo (6-4) e cadono al terzo dopo ben 13 game, capitolando al tie-break (6-7).

Sul campo 2 molto meno equilibrato il match tra Net King Padel e Il Pelu Padel Team che ha visto i primi avere la meglio per 3-0 con il solo primo set un po’ più combattuto degli altri due (6-3/6-1/6-1).

Ad aprire questa sesta giornata però erano stati i due incontri di martedì 16 al circolo Asti Padel, con il campo 3 che ha visto la vittoria dei Bomber’s su I San Rock con un rotondo 3-0 (6-1/6-0/6-3) e con il campo 4 che è stato il palcoscenico della gara con più game giocati della settimana, ovvero il big-match tra I Puntazos ed F.T.P. Soc. Coop. terminato 2-1 dopo ben 31 cambi complessivi al servizio (5-7/6-4/6-3).

In classifica al momento Arena Padel Team può mangiare il panettone del primo posto in solitaria a 27 punti, grazie anche al rinvio della gara tra le due dirette inseguitrici, Net King Padel e I Puntazos, ferme a 23 punti. Subito dietro ad una lunghezza troviamo F.T.P. Soc. Coop. che, nonostante la sconfitta, tiene comunque i piedi nei piani alti, appaiata con Bomber’s che invece recuperano terreno. Ultima piazza del Gold temporaneamente a favore di Uni Soluzioni (20), mentre la prima del Silver per ora è Hair House (17), seguita da Il Pelu (15), I San Rock (14), Tremòni (12), Bazzuca (10) e Asados (7).

Ora il campionato osserverà la pausa per le festività natalizie e si riprenderà con la settima giornata con ben cinque incontri su sei in programma per mercoledì 7 gennaio, con la sesta gara prevista venerdì 9.