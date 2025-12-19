Natale al Ruffini: Reale Mutua ospita Bergamo, sfida tra due squadre in fiducia

Un filotto che certifica appunto il miglior momento stagionale della Reale Mutua, capace non solo di macinare risultati ma di consolidare anche fiducia e identità. MaCio Teague si sta affermando sempre più come leader offensivo (25 punti di media nelle ultime tre partite), Matteo Schina ha trovato continuità e impatto su entrambi i lati del campo, mentre Robert Allen continua a collezionare doppie-doppie, dominando la classifica per questa voce statistica (sono già 10 per il lungo americano). A completare il quadro, il contributo dell’intero gruppo, con l’esperienza e l’apporto difensivo garantito da giocatori come Cusin e Bruttini. La sfida ora consiste nel tenere alta l’asticella e chiudere al meglio questa prima metà di stagione regolare.

Coach Paolo Moretti ha presentato così la gara:

«Contro Bergamo ci aspettiamo una partita molto dura. Affrontiamo una squadra ricca di talento, con giocatori di qualità sul perimetro e con grande fisicità e atletismo nel reparto lunghi. I nostri avversari stanno attraversando un periodo positivo con vittorie importanti, quindi ci troveremo di fronte a una squadra agguerrita che farà di tutto per portare via due punti da Torino. Dovremo giocare una gara intensa, con la massima concentrazione e pronti a lottare in ogni situazione.»

GLI AVVERSARI – GRUPPO MASCIO BERGAMO

Bergamo si presenta al Ruffini come una delle squadre più in crescita del campionato, a una sola vittoria di distanza dalla Reale Mutua in classifica e reduce da un periodo positivo, segnato dalle vittorie casalinghe contro Bologna e Brindisi. Il cambio di marcia è coinciso con l’arrivo in panchina di un allenatore esperto e vincente come Alessandro Ramagli, che ha dato maggiore identità a una squadra costruita per giocare a viso aperto e ad alto ritmo, sfruttando il talento dei piccoli e l’atletismo e la fisicità delle ali e dei lunghi. Il principale riferimento offensivo è D’Angelo Harrison, realizzatore di eccellente livello con un importante passato in Serie A e attualmente il secondo miglior marcatore del campionato con oltre 20 punti di media. Sul perimetro pesa anche il contributo di Gabriele Stefanini, giocatore che non ha paura di prendersi responsabilità e volumi di tiro significativi. Tra le note più liete della stagione bergamasca c’è l’esplosione di Andrea Loro, classe 2003 di scuola Borgomanero, protagonista di una prova straordinaria nell’ultima uscita contro Brindisi con 30 punti e 16 rimbalzi. Il reparto esterni è completato dall’esperienza di Stefano Bossi, con Matteo Bogliardi a dargli il cambio in regia, e dal lavoro difensivo di Matteo Pollone. Sotto canestro, Bergamo ha recentemente inserito Jarvis Williams, arrivato da Rieti al posto di Dustin Hogue: un lungo dinamico e atletico, abile a giocare sopra il ferro, che affiancherà veterani come Mattia Udom ed Eric Lombardi, con Nicolò Nobili a completare le rotazioni.

INJURY REPORT

Indisponibile Matteo Ghirlanda, che prosegue nel suo percorso riabilitativo al ginocchio destro.

INFO BIGLIETTI

I biglietti per Reale Mutua Torino vs Gruppo Mascio Bergamo (domenica 21 dicembre 2025, ore 18.00) sono acquistabili in prevendita online su Vivaticket, nei punti vendita Vivaticket oppure direttamente al Pala Gianni Asti il giorno della gara, con apertura del botteghino dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30. Tutti i biglietti sono nominativi, come da disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.