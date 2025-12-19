Olimpo Basket: ritirato lo stendardo ufficiale per la vittoria del Campionato U15 regionale

Il premio è stato ricevuto durante la “Festa del basket piemontese”, serata prestigiosa tenutasi lunedì sera nella nuovissima Cittadella dello Sport di Tortona. Sono state festeggiate le squadre vincenti dei campionati regionali e nazionali e questo stendardo celebra la vittoria del campionato Under 15 regionale 2025!

Si tratta, davvero, di un grande traguardo frutto dello sforzo dei ragazzi che si sono impegnati per tutto il campionato e soprattutto negli allenamenti in palestra: bravissimi!

Presto, ad inizio del 2026, lo stendardo sfilerà al palazzetto insieme a tutta la squadra Olimpo che ha centrato questo importante risultato, per ricevere l’applauso del pubblico del Pala Langhe.

Solitamente in queste occasioni storiche lo stendardo viene affisso al muro o al soffitto nei palazzetti che sono la sede, la “casa”, della società. Tuttavia, probabilmente, non resterà sotto le torri, perché questo luogo non c’è. Qual è ad Alba la casa dell’Olimpo, storico club albese con 70 anni di attività?



