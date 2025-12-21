GRANTORINO torna senza punti dalla sfida con Junior Casale . Al Palaferraris di Casale Monferrato per la tredicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale , la squadra di coach Comazzi ha ceduto con il punteggio finale di 89-78 . Una sconfitta amara per i gialloblù, che dopo un avvio equilibrato avevano preso il largo fino al +19: nel terzo quarto un parziale di 15-0 ha spostato l’inerzia in favore dei padroni di casa, capaci di ribaltare il punteggio e di difendere il fattore campo. A GRANTORINO non sono bastati i 15 punti di Mancino e la doppia doppia di Ficetti (10 punti, 11 rimbalzi).

LA GARA

Casale va subito a segno, ma GRANTORINO non cede e tiene il passo grazie a Zumstein e Barla. La tripla di Mancino del provvisorio 11-11 dà fiducia a GRANTORINO, che in pochi minuti passa in vantaggio con la realizzazione di Ficetti e tocca il +8 con i punti di Bossola e un’altra tripla di Mancino. La reazione di Casale arriva nel finale del primo quarto, che si chiude sul 17-23. Il secondo periodo è il migliore per GRANTORINO: dopo l’iniziale -4 dei padroni di casa, i gialloblù prendono in mano la partita con Bossola e Ficetti, entrambi protagonisti anche dall’arco. Sul +12 dei gialloblù arriva il timeout dei padroni di casa, ma stavolta GRANTORINO riesce a contenere il recupero e nel finale allunga ancora. Il libero di Mancino manda le due squadre all’intervallo sul 33-48.

Al rientro dalla pausa lunga la partita si capovolge. GRANTORINO soffre in difesa e Alberione, Galdiolo e Raiteri guidano i padroni di casa a una rimonta rapida: dopo pochi minuti Casale colma il distacco sul 48-48, costringendo coach Comazzi al timeout. I gialloblù tornano in campo con le idee chiare e grazie a una maggiore organizzazione ritrovano la via del canestro, evitando il sorpasso; con un quarto ancora da giocare il punteggio è di 63-65. In avvio di ultimo quarto Casale completa la rimonta e sorpassa GRANTORINO con un parziale di 7-0. Mancino prova a tenere vive le speranze dei gialloblù con la terza tripla della sua serata, ma stavolta Casale trova la lucidità necessaria per assicurarsi la vittoria: alla sirena il punteggio è di 89-78 per Junior Casale.

IL PROSSIMO MATCH

La prossima sfida è in programma dopo la pausa natalizia: domenica 4 gennaio GRANTORINO ospiterà Basket Lucca al Palacus di Torino con palla a due alle 18:00.

TABELLINI

Junior Libertas Casale – GRANTORINO Basketball Draft 89-78

Junior Libertas Casale: De Ros 18, Bertaina ne, Sirchia 13, Alberione 20, Galdiolo 12, Comin, Avonto 14, Francione ne, Ruiu, Ravioli 3, Raiteri 2, Azzano 7. All. Degiovanni.

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 2, Bossola 13, Milone, Zumstein 11, Ficetti 11, Losito ne, Pizzaia 11, Obaseki 4, Fracasso 7, Barla 2, Mancino 15, Grillo 3. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.