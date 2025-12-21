Tuttosport.com
Asti Mens Sana vince il derby contro SBA

L'Under 14 Gold di coach Amico si aggiudica un derby combattuto al Pala Makhymo, gestendo i momenti più delicati della gara e mostrando lucidità nel finale punto a punto
2 min
Asti Mens Sana vince il derby contro SBA

L’Asti Mens Sana si aggiudica un derby combattuto al Pala Makhymo di Asti, superando la SBA 68-64 al termine di una sfida intensa. La squadra, guidata da coach Riccardo Amico, parte con grande energia, gestisce i momenti più delicati della gara e mostra lucidità nel finale punto a punto, conquistando una vittoria di carattere che conferma la solidità del gruppo.

Nel corso della partita non sono mancati momenti di grande intensità, con l’Asti Mens Sana capace di costruire un vantaggio importante in avvio e la SBA brava a rientrare grazie a un terzo quarto di alto livello. Nonostante la pressione avversaria, i ragazzi astigiani hanno mantenuto ordine, determinazione e capacità di leggere le situazioni, elementi che si sono rivelati decisivi nei possessi conclusivi.

Con questa vittoria, la Asti Mens Sana arriva alla pausa per le festività natalizie con grande entusiasmo. Il campionato riprenderà l’11 gennaio, quando i ragazzi saranno impegnati nella trasferta contro il Campus Monferrato a Casale Monferrato, pronti a inaugurare il nuovo anno con un’altra sfida importante.

Asti Mens Sana - SBA 68–64

Asti Mens Sana: Beretta, Caterisano 1, Fea, Finco 28, Iudicelli 12, Marcu 10, Mulaj 7, Pianta, Piazza 5, Viano 5. Coach Riccardo Amico. Ass. Pietro Rattazzo.


 


 


 


 


 

