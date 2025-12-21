Tuttosport.com
Troppa Milano per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Le ragazze di Lavarini dominano l’incontro chiudendolo in un’ora e un quarto grazie a un muro-difesa impenetrabile e a un’ottima efficacia in attacco e al servizio. Prestazione opaca invece per le biancoblù, raramente in grado di opporsi con continuità
4 min
La Numia Vero Volley Milano riscatta con gli interessi la sconfitta per 3-2 subita all’andata al PalaFenera superando con un netto 3-0 la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, con eloquenti parziali 25-17, 25-15 e 25-15.
Le ragazze di Lavarini chiudono il match a loro favore in un’ora e un quarto giocando un’eccellente partita, con un imperforabile muro-difesa ed evidenti meriti anche in attacco e al servizio. Le biancoblù per contro offrono una prova sottotono e non riescono quasi mai a contrapporsi in maniera efficace.
Fra le giocatrici di Negro le migliori sono i due opposti, Nemeth (17 punti col 51% di positività in attacco) e Dambrink (4 su 6 in attacco). Dall’altra parte della rete c’è l’imbarazzo della scelta per assegnare il premio di MVP che alla fina ad Egonu, top scorer di serata con 21 punti.

La cronaca

Primo set – La partita inizia con due errori, di Egonu in attacco e Dervisaj in battuta. Su servizio di Bosio Milano prende subito un margine di qualche punto con Lanier ed Egonu (5-1) conservandolo senza problemi fino all’11-6. Due errori di Egonu in attacco agevolano Chieri che con Nervini e Gray si riavvicinano a 12-11. Lanier ferma la rimonta biancoblù (13-11). Danesi, Lanier ed Egonu firmano un break che porta la loro squadra a 18-11. Esauriti i time-out Negro prova a mischiare le carte inserendo Degradi, Antunovic e Dambrink ma l’attacco chierese continua a fare fatica a bucare il muro-difesa della Numia. Guadagnate sette palle set con Lanier (24-17), Milano chiude 25-17 al primo tentativo con Egonu.

Secondo set – Regna l’equilibrio fino al 5-5. Qui Milano piazza un parziale di 4-0 propiziano dai punti di Egonu e Lanier e dagli errori di Gray e Nemeth. Il break fa da spartiacque: da lì in avanti il set parla tutto a favore delle padrone di casa che da 11-7 scappano via a 16-9 e, complici i tanti errori chieresi, in assoluto controllo chiudono 25-15 alla seconda palla set.

Terzo set – Riparte forte Milano con Egonu, Lanier e Piva (4-1). Chieri si aggrappa a Nemeth che con sei sigilli personali tiene la sua squadra a contatto (9-7). Dopo il 10-7 di Egonu, un errore al servizio di Lanier e i muri di Cekulaev e Van Aalen su Piva ridanno la parità alle biancoblù (10-10). Time-out di Lavarini e al rientro in campo sale in cattedra Egonu, sia in attacco sia in battuta. La Numia scappa via a 16-11, tocca il +8 sul 22-14 e alla prima palla match fa scendere i titoli di coda con un ace di Cagnin (15-15).

Il commento
Alice Degradi: «Prima di tutti voglio fare i complimenti a Milano perché ha giocato una super partita. Sono state molto brave. Non è semplice giocare bene contro una squadra che si esprime così, inoltre noi siamo state sottotono e da parte nostra è stata forse la prima partita persa in cui abbiamo un po’ mollato. E’ un peccato perché venivamo da un buon trend. Giocando ogni tre giorni è importante girare subito pagina e pensare già alla prossima partita».

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri ’76   3-0
Parziali (25-17; 25-15; 25-15)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 3, Egonu 21, Danesi 3, Kurtagic 5, Lanier 12, Piva 11; Gelin (L); Sartori 1, Cagnin 1. N. e. Miner, Cerbino, Modesti, Akimova, Torre (2L). All. Lavarini; 2° Bucaioni.
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Nemeth 17, Gray 2, Cekulaev 3, Nervini 4, Dervisaj 6; Spirito (L); Antunovic, Dambrink 4, Degradi. N. e. Alberti, Ferrarini, Bah, Bonafede, Stagnaro (2L). All. Negro.

ARBITRI: Cavalieri di Lamezia Terme e Puecher di Padova.
NOTE: presenti 3101 spettatori. Durata set: 24′, 23′, 20′. Errori in battuta: 6-10. Ace: 5-1. Ricezione positiva: 56%-62%. Ricezione perfetta: 25%-29%. Positività in attacco: 59%-34%. Errori in attacco: 4-8. Muri vincenti: 9-3. MVP: Egonu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

