Reale Mutua Torino ’81 Iren: quinta vittoria consecutiva

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren si porta subito in vantaggio grazie alla superiorità numerica di Colombo, ma il Bogliasco risponde con Pagliarini. I ragazzi di Guidaldi attaccano e vanno sull’1-2 con Gnetti e allungano sul +2 con il rigore trasformato da Canepa. Si ritorna in acqua e i gialloblù reagiscono con Colombo e realizzano il gol del 3-3 con Novara, ma ad un minuto dall’intervallo lungo il Bogliasco mette il muso davanti con il gol in superiorità numerica di Blanchard.

Al cambio vasca è tutta un’altra Torino’81: De Luca realizza una doppietta che vale il 5-4, Colombo allunga sul +2 e Lisica non sbaglia la superiorità numerica del 7-4. I gialloblù continuano ad attaccare con Romeo che segna l’8-4 e con Cassia che allunga sul +5. I liguri provano a rialzare la testa e accorciano le distanze con le reti di Gnetti e Biallo per il 9-6, ma Costa realizza il 10-6. Al termine del terzo tempo il Bogliasco trova la rete del -3 con Biallo. Si ritorna in acqua per l’ultima frazione di gioco e il Bogliasco rientra in partita di forza con Pagliarini che segna la rete del 10-8, con Biallo che non sbaglia il rigore del 10-9 e con Blanchard che pareggia i conti. La Reale Mutua Torino ’81 Iren mette il muso davanti con il gol su rigore di Tononi ed è ancora Blanchard a fare l’11-11 ad un minuto al termine, ma a quattro secondi dalla sirena Colombo chiude la sfida sul 12-11 con un bellissimo tiro dalla distanza.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine dell’incontro: «Tre punti d'oro contro una diretta concorrente per i play-off prima della sosta. Sapevamo che il clima in acqua sarebbe potuto essere bollente e così è stato. Per due tempi l’andamento della partita è stato lineare, poi la stanchezza ha fatto degenerare un po' i contatti, la partita è salita decisamente di tono. Nel terzo tempo abbiamo preso meritatamente un vantaggio di cinque reti, ma le regole attuali ti concedono molte più opportunità di rientrare. Bravo il Bogliasco a crederci, ma per rimontare ha fatto ricorso al gioco sporco, perdendo anche molti giocatori ingenuamente. Questi match li vince chi riesce a rimanere mentalmente in partita, gestendo meglio le emozioni, e pur perdendo due pedine fondamentali come Novara e Lisica, abbiamo avuto ancora la qualità per vincere all’ultimo la partita con Colombo».

Per poi continuare: «Sono contento per il contributo fornito da tutti i ragazzi, ma soprattutto per Matteo Aldi che stasera ha dimostrato il suo valore. Arriviamo alla pausa natalizia con sedici punti, sono un buon bottino. La classifica rimane corta, ma sono sicuro che questo gruppo possa ancora crescere, i giovani stanno accumulando minutaggio ed esperienza. La partita di stasera, con questo tenore di intensità, ne vale dieci o venti di un campionato giovanile, e per loro sono le prime, quindi, al netto di alcuni errori inevitabili, sono contento della loro prestazione».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 12-11

Parziali (1-3; 2-1; 7-3; 2-4)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Abate, Tononi 1, Romeo 1, Coccia, Costa 1, Ermondi, Cassia 1, De Luca 2, Novara 1, Colombo 4, Romanazzi, Aichino. All. Aversa.

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: Maizzani, Rota, Biallo 3, Gnetti 2, Blanchard 3, Pagliarini 2, Madaschi, Taramasco, Boero, Bottaro, Oliveri, Canepa 1, Ferrari, Sadovyy. All. Guidaldi.

ARBITRI: ROTUNNO - PADUANO

LE NOTE: Usciti per limite di falli Taramasco (B) nel terzo tempo, Abate (T), Aichino (T), Biallo (B) e Oliveri (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 4/17 + un rigore e AGN Energia Bogliasco 1951 5/14 + 2 rigori.