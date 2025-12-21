Tuttosport.com
Torna al successo la Paffoni dopo due sconfitte

Gara equilibrata solo nella prima metà, chiusa sul 42-37, poi la Paffoni cambia passo. Nella ripresa allunga e gestisce il vantaggio con autorità fino alla sirena
1 min
Torna al successo la Paffoni dopo due sconfitte © Alessandro Barberis

Al Pala Cipir la squadra di Eliantonio piega 92-76 una Moncada che si è presentata a Gravellona con tante assenze: su tutte quelle di Chiarastella e Conti. Partita in bilico solamente nel primo tempo (42-37): poi la Paffoni ha accelerato e si è presa un buon margine che ha gestito senza patemi. Top scorer Voltolini con 22 punti: in doppia cifra anche Misters, Balanzoni e Baldini. Per gli ospiti 21 di Zampogna. Ha portato dunque fortuna la maglia Xmas edition disegnata da una studentessa dell'Istituto Dalla Chiesa Spinelli. Domani la cena dj Natale all’ O'Connors.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

