Il BCC accelera e controlla per quaranta minuti: contro il Geas arriva un successo convincente

La squadra allenata da Cutugno parte fortissimo e con un primo quarto sprint indirizza la partita. Nei due periodi centrali respinge i tentativi di rientro degli avversari, per poi piazzare l’allungo decisivo nell’ultimo quarto
3 min
Terza vittoria consecutiva (e sesta nelle ultime sette) in campionato per l’Autosped BCC Derthona, che nell’ultimo impegno casalingo del 2025 batte il Geas Sesto San Giovanni, agguantando le avversarie odierne in classifica e ribaltando la differenza canestri dello scontro diretto. La squadra allenata da Cutugno – priva di Toffolo (influenza) - è protagonista di un primo quarto sprint che dà un indirizzo alla partita, nei quarti centrali respinge i tentativi di riento avversari e nell’ultimo piazza una nuova accelerazione. Da sottolineare la prova corale in attacco e di grande livello in difesa. Le Giraffe chiuderanno l’anno domenica 28 dicembre alle ore 15 al PalaSerradimigni contro la Dinamo Sassari, in un altro scontro diretto 

Primo quarto di grandissima qualità e intensità per il BCC, che trova soluzioni corali in attacco ed extrapossessi grazie ai rimbalzi offensivi conquistati da Kunaiyi (5 nella frazione). In difesa la squadra allenata da Cutugno è precisa e attenta, e chiude i primi 10’ sul 25-9. Nella seconda frazione la difesa ospite cresce di tono e il Geas riduce il proprio gap sotto la doppia cifra di distacco: all’intervallo Autosped avanti 33-25. 

Al rientro dagli spogliatoi, l’incontro è contraddistinto dal grande agonismo in campo e da parziali e controparziali continui: la formazione allenata da Cutugno continua a mantenere la testa e chiude la terza frazione sul 49-40. Nell’ultima frazione il BCC rialza le marce del proprio gioco su entrambe le metà campo, trova i canestri che valgono l’allungoidecisivo e vince 69-49.

Il commento di coach Orazio Cuugno: «Abbiamo fatto un’ottima settimana di allenamenti e una gara di grande energia, condotta dal primo all’ultimo minuto, eseguendo il piano partita con grande attitudine e senso di responsabilità. Geas è una grande squadra che ha taglia fisica, talento e gioca bene a pallacanestro, quindi è normale che ti metta in difficoltà, ma noi abbiamo applicato il ritmo che desideravamo alla partita».

Le parole di Anastasia Conte: «Siamo molto contente perché abbiamo messo in campo tutto quello cher abbiamo preparato in settimana. Siamo felici di avere conquistato i due punti e di avere ribaltato lo scontro diretto giocando una partita di squadra. Stiamo crescendo giorno dopo giorno e vogliamo continuare su questa strada. Riusciamo a metterci in ritmo, conosciamo le caratteristiche reciproche di ognuna di noi. L’ingresso di Fondren è stato molto importante, ora ci concentriamo su Sassari per chiudere l’anno al meglio».

Autosped BCC Derthona-Geas Sesto San Giovanni   69-49
Parziali (25-9, 33-25, 49-40)

BCC Derthona: Dotto 8, Kunaiyi 11, Fontaine 5, Conte 18, Leonardi, Fondren 10, Arado 2, Suarez, Cocuzza ne, Melchiori 2, Penna 13. All. Cutugno
Geas: Moore 24, Kacerik, Scott 17, Trucco, Ostoni ne, Cancelli, Osazuwa ne, Conti ne, Roumy, Attura 6, Cornelie 2. All. Zanotti

