Cuneo Volley cede in casa contro Civitanova

Prima giornata di ritorno della regular season e il match tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo e la Cucine Lube Civitanova con il fischio d'inizio alle ore 17 apre questa domenica di SuperLega. È anche il match del ritorno a “casa” di Francesco Bisotto, il Libero cuneese tra le fila del Club marchigiano. Il pubblico biancoblù non delude le aspettative e il Palasport di Cuneo accoglie 3.111 spettatori. Il primo set vede gli ospiti partire avanti, ma i biancoblù restano lì e recuperano i marchigiani al 21°. Un errore di troppo nel momento importante consegna il parziale di 25-23 a Civitanova. La seconda frazione, sebbene veda un inizio positivo per i padroni di casa, prende presto una piega diversa; i marchigiani afferrano le redini del gioco e chiudono il set con un gap di 7 punti. Il terzo e ultimo set è il prosieguo del precedente, i cuneesi non riescono a trovare la chiave di volta per intraprendere il riscatto dell'andata. Esordio per Federico Giraudo, lo schiacciatore classe 2007 cresciuto nel vivaio biancoblù.

MVP della serata lo schiacciatore Eric Loeppky, premiato dalla Famiglia Morisiasco con un cesto di prodotti Moris, sponsor del Match Day. Con 16 punti personali, a +1 da Feral e Nikolov, si aggiudica anche il titolo di Top scorer dell’incontro.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Stefanović e Codarin centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Medei schiera: Boninfante palleggio, Gargiulo e Podrascanin centro, Loeppky, Nikolov e Bottolo schiacciatori; Balaso (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Ci sono delle situazioni in cui in generale secondo me si poteva fare meglio, la Lube ha battuto molto bene come fa sempre, sia in casa che in trasferta, perché è uno dei fondamentali dove non c’è troppa differenza loro. Sapevamo che per avere chance con loro dovevamo evitare di prendere murate e ne abbiamo prese 8 e cercare di evitare il loro cambio palla; nel primo set ci siamo riusciti, nel secondo no e da metà del terzo sì. Sicuramente ci hanno messo sotto in ricezione, ma io credo che le palle che abbiamo ricevuto non bene e su cui dobbiamo recriminare sono quelle più semplici in realtà. Sul resto abbiamo tenuto botta, sappiamo che in questo momento abbiamo qualche difficoltà, dovuta anche alla sequenza di gare importanti, ora andremo a Modena e Piacenza e sarà sempre più difficile».

Prossimi appuntamenti dei cuneesi, Venerdì 26 dicembre alle ore 20.30 al Palapanini di Modena. I biancoblù torneranno a giocare in casa il 10 gennaio alle ore 18.30 contro Grottazzolina e il 14 gennaio alle ore 20.30 contro Perugia. Prevendita attiva su Liveticket.it o di persona presso Energia Pulita in corso Nizza, 29 a Cuneo.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Cucine Lube Civitanova 0-3

Parziali (23-25/18-25/19-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Feral 15, Stefanović 2, Codarin 5, Sedlacek 11, Zaytsev 1; Cavaccini (K) (L1); Oberto, Bonomi, Cattaneo 2, Giraudo. N.e. Copelli, Colasanti, Sala (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 26%; Attacco: 51%; Muri 2; Ace 2.

Cucine Lube Civitanova: Boninfante 1, Gargiulo 9, Podrascanin, Loeppky 16, Nikolov 15, Bottolo 11; Balaso (L1); D’Heer 3, Bisotto (L2). N.e. Duflos-Rossi, Tenorio, Orduna, Hossein Khanzadeh, Kukartsev. All.: Giampaolo Medei. II All.: Francesco Oleni. Ricezione positiva: 48%; Attacco: 57%; Muri 8; Ace 8.

Durata set: 28’, 23’, 24’.

Durata totale: 75’.

Arbitri: Armando Simbari, Rossella Piana, Marco Pernpruner.