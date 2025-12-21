Il Derthona festeggia in anticipo, vittoria in trasferta a Cremona

La Bertram conduce dall’inizio alla fine a Cremona

Inizio promettente dall’arco per la Bertram con due triple consecutive di Vital e Hubb, mentre la Vanoli fa sentire fin da subito la sua fisicità, costringendo Olejniczak a due falli nei primi minuti. L’equilibrio regna sovrano al PalaRadi, con le squadre che si rispondono a distanza con parziali e controparziali. Sul finale di primo quarto, è Vital show con otto punti in fila che valgono il 22-20 bianconero.

La scia d’entusiasmo di fine primo quarto si estende nell’inizio del secondo, con cinque punti in fila di capitan Baldasso che valgono il temporaneo +7 (24-31). L’energia del Derthona non si esaurisce, toccando il +11 (29-40) con 3:09 sul cronometro, ma una tripla dall’angolo e un layup di Durham riavvicinano la Vanoli. Nel finale di quarto è un’altra tripla di Hubb che segna il 36-45.

L’orgoglio di Cremona viene fuori a inizio secondo tempo, con la tripla di Willis che riavvicina i padroni di casa sul -5 (40-45). La seconda frazione del terzo quarto, però, è tutta a tinte bianconere, con due schiacciate poderose di Vital e Gorham; la Bertram, inoltre, ritocca il massimo vantaggio della gara sul +14 (50-64) dopo una tripla dall’angolo dell’ex di giornata Pecchia.

La domenica continua a sorridere alla Bertram negli ultimi dieci minuti di gioco, con il ritmo che rallenta copiosamente rispetto ai primi trenta minuti della gara. Il finale, però, è nuovamente al cardiopalma: una tripla di Ndiaye riduce lo svantaggio solamente a due possessi (71-76) con un minuto da giocare, ma il Derthona rimane solido e ritorna a casa con la vittoria in tasca.

L’ottavo successo in dodici gare della Bertram Derthona Tortona arriva dopo una prestazione che su entrambi i lati del campo lascia belle sensazioni a coach Mario Fioretti al termine della sfida: «È una vittoria molto importante, venire qui contro un’avversaria che in casa è quasi imbattibile significa aver fatto una prova solidissima e ci rende contenti di come stiamo lavorando. Abbiamo perso pochissimi palloni e questo riuscire a controllare bene la palla non ha permesso a Cremona di scatenarsi con le sue corse come solitamente fa. Siamo stati bravi a giocare tre quarti davvero di alto livello, poi la voglia di Cremona di tornare in partita ci ha messo in difficoltà, unita a qualche forzatura in attacco da parte nostra. Ci fa davvero tanto, tanto piacere aver fatto una prova così dura in difesa, quest’anno è un aspetto del gioco che a volte non ci faceva essere felici a fine gara, stavolta invece lo siamo davvero tanto».

«Devo ringraziare – continua il tecnico tortonese – il lavoro di tutti per quello che stiamo facendo, voglio citare il preparatore Jacopo Torresi, che ha lavorato qui a Cremona tanti anni, e il suo assistente Francesco Sciarretta. E poi i miei due assistenti Iacopo [Squarcina] e Andrea [Vicenzutto), fondamentali nella preparazione alla partita, nello spezzare il gioco delle squadre avversarie, nel lavorare individualmente con i nostri giocatori: molto di questo tipo di lavoro è roba loro, per cui a loro vanno i miei complimenti perché stanno facendo cose incredibili».

Vanoli Basket Cremona – Bertram Derthona Tortona 71-76

Parziali (20-22, 36-45, 50-64)

Cremona: Anigbogu 10, Willis 20, Jones 3, Casarin 4, Grant 2, Galli, Veronesi 9, Burns 2, Durham 15, Ndiaye 9. All. Brotto.

Tortona: Vital 21, Hubb 18, Gorham 7, Pecchia 9, Chapman 4, Bresciani N.E., Di Meo N.E., Tandia N.E., Baldasso 7, Olejniczak 2, Biligha 4, Riismaa 4. All. Fioretti.

Arbitri: Perciavalle di Torino, Valzani di Taranto, Bartolomeo di Brindisi.