Pinerolo Ghiaccio: i risultati del weekend!

Il fine settimana degli Storm si è aperto già mercoledì con l’impegno dell’ Under 19 , scesa sul ghiaccio contro Trento in una gara intensa e ad alto ritmo. Un confronto combattuto fino all’ultimo che ha premiato i piemontesi, capaci di imporsi per 5–4 e di rientrare a casa con una vittoria che ha rafforzato fiducia, grinta e consapevolezza nei propri mezzi.

Sabato è stato il turno dei più piccoli dell’Under 8, protagonisti del concentramento a maglie miste di Torre Pellice. Tra entusiasmo, energia e grande voglia di mettersi alla prova, i giovani Storm hanno vissuto un’esperienza preziosa, fondamentale nel percorso di crescita sportiva e personale.

Sempre a Torre Pellice, nel pomeriggio, gli Storm impegnati nel campionato IHL1 hanno affrontato il Como nel Master Round. Una vera battaglia sul ghiaccio, condotta a lungo in vantaggio dai padroni di casa grazie a una prestazione di carattere e intensità. Nel finale, però, gli ospiti sono riusciti a ribaltare il punteggio a due minuti dalla sirena, chiudendo l’incontro sul 3–2. Una sconfitta amara, ma che lascia indicazioni positive sul piano della prestazione.

Domenica è stata la volta dell’Under 14, impegnata sul ghiaccio di casa contro Varese in una gara ininfluente ai fini della classifica. Nonostante il 6–8 finale in favore degli ospiti, gli Storm avevano già messo al sicuro il secondo posto, valido per la qualificazione al Master Round, al via il prossimo 4 gennaio.

A Torino, giornata complicata per le Rebelles, sconfitte 4–0 dal Real Torino. Un risultato che non rende merito alle aspettative e che rappresenta un passaggio a vuoto dal quale ripartire, con l’obiettivo di ritrovare continuità e determinazione nei prossimi impegni.

A chiudere il weekend è stata nuovamente l’Under 19, impegnata domenica contro la capolista Appiano. Una prova di grande cuore e maturità, nella quale i ragazzi hanno messo in campo una prestazione di alto livello. Il 2–1 finale per gli ospiti lascia inevitabilmente un po’ di rammarico, ma conferma il valore e il carattere di un gruppo in costante crescita.

Si archivia così una settimana intensa per gli Storm, già pronti a tornare sul ghiaccio per le prossime sfide.