Le Tigri santenesi cadono in casa contro la capolista Volley Network’s

Un'altra sconfitta per le tigri santenesi contro la Volley Network's, attualmente prima in classifica, fra le mura amiche del PalaSer. Una squadra compatta quella vareselina, incisiva in attacco e ordinata in difesa. Destefanis e compagne riescono solo a a sprazzi a reagire e mostrare un po' di gioco sulle avversarie, riuscendo ad aggiudicarsi il terzo set. Coach Demichelis può approfittare dell'intera rosa a disposizione e anche di un nuovo arrivo, Marchioni, dal Volley Almese, che viene chiamata subito in causa per dare più di solidità soprattutto in seconda linea.

Nel primo set coach Demichelis schiera, Venco in palleggio, Nardoianni opposto, Vasca e Visciano in banda, Destefanis e Cadamuro in centro, Lazzarin libero. Il Volley Network's inizia subito a dettare legge fin dai primi palloni portandosi in vantaggio, prima per 5-2 poi 9-2.

Coach Demichelis prova con i cambi per cercare di smuovere il gioco ed entrano Marchioni (al debutto in B2) al posto di Vasca e Marino al posto di Venco. La prima frazione però è a favore delle varesine che vincono con un netto 25-14.

Nel secondo set torna in campo Venco e Vasca sostituisce Visciano. Le santenesi riescono nei primi scambi a opporsi alle avversarie e giocando punto a punto, ma quando le ospiti tornano a macinare gioco, purtroppo si portano subito a distanza dalle padrone di casa (6 a 12). La coach santenese effettua quindi il doppio cambio con Marino e Di Blasi al posto di Venco e Nardoianni, ma anche il secondo set è a favore delle ospiti per 25-14.

Nel terzo set resta in campo Di Blasi ed entra Vione al posto di Cadamuro, ed è proprio grazie al giro in battuta di Vione, che va a segno con due ace, che le tigri santenesi passano subito in vantaggio per 4-0. Le attaccanti di posto quattro e posto due santenesi iniziano ad andare a segno e con le ospiti che concedono qualcosa in più e si ritrova con il parziale di 8-2. Con il turno al servizio della giovane Di Blasi il parziale arriva sul 12-6. Le santenesi giocano tranquille, limitando molto gli errori. Sul 19-16 coach Demichelis effettua nuovamente il doppio cambio con Nardoianni e Marino al posto di Venco e Di Blasi. Grazie al momento positivo, il set se lo aggiudicano finalmente le padrone di casa per 25-19, grazie ad un muro dell'accoppiata Vione Nardoianni ed ad un attacco punto proprio di quest'ultima sulle mani del muro.

Nel quarto e decisivo set in campo si vede un atteggiamento diverso con le padrone di casa che tornano ancora una volta subire il gioco delle ospiti che premono sull'acceleratore e si portano subito in vantaggio per 2-7. Destefanis e compagne provano a reagire ma il set e partita è tutto a favore del Volley Network's per 25-13.

Ora ci sarà la pausa per le feste natalizie. Si torna in campo sabato 10 gennaio con la trasferta a Bra.

MTS SER SANTENA - VOLLEY NETWORK'S SATINOX VA 1-3

Parziali (14-25 14-25 25-19 13-25)

MTS SER SANTENA: Vasca, Visciano, Cadamuro, Vione, Venco, Nardoianni, Marino, Di Blasi, Marchioni, Destefanis (K), Frascella

Liberi: Lazzarin, Ponassi

Allenatori: Demichelis, Romero.