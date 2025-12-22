Giaguari Torino: l'Under 18 sbriga la pratica Skorpions Varese

Ultimo atto prima delle vacanze natalizie per i campionati giovanili FIDAF, ed ultimo sforzo per la Under 18 dei Giaguari Torino , unica formazione delle tre categorie ancora impegnata sul campo per concludere la stagione regolare. I Torinesi hanno fatto visita agli Skorpions Varese in una partita che non aveva più nulla da diure per la classifica, essendo i Giaguari già matematicamente qualificati ai playoff e gli Skorpions eliminati anche in caso di vittoria.

Il risultato finale di 25-14 è stato favorevole ai torinesi ma la vittoria è arrivata dopo una partita dura e spigolosa, inutilmente nervosa per una sfida senza un reale significato per la classifica. Torino ha iniziato la gara dando ampio spazio ai backup, per dargli un po’ di minutaggio nelle gambe in vista dei playoff, ma l’andamento della gara ha preso subito una piega che ha convinto il coaching staff dei Giaguari a mandare in campo giocatori più esperti per cercare di mantenere il controllo di un match che stava sfuggendo di mano un po’ a tutti i protagonisti in campo.

Dopo il touchdown iniziale di Mattia Papeo con una corsa da sette yard non trasformata, gli Skorpions mettevano il muso avanti nel primo quarto con una segnatura trasformata su calcio. I Giaguari rispondevano nel secondo quarto con un touchdown pass di Brancaleoni su Marone ma fallivano ancora la trasformazione, così, prima dell’intervallo, erano ancora gli Skorpions ad andare in touchdown per il 14-12 con cui si chiudeva la prima metà di gioco.

Nel secondo tempo, Brancaleoni rimetteva le cose a posto con due touchdown, uno per quarto. Nel terzo periodo segnava con una corsa da 10 yard, e nell’ultimo periodo lanciava un touchdown pass da 16 yard per Piacentini per il 25-14 finale.

Da segnalare i tre intercetti di Solero, Minna e Piacentini e i sack di Silletta e dell’esordiente Yilmaz, alla sua seconda partita in assoluto.

Sbrigata anche l’ultima pratica di stagione regolare, i Giaguari aspettano martedì 23, quando verranno effettuati i sorteggi per stabilire le avversarie per i playoff.

In Coppa Italia l’avversario è già noto: saranno le Aquile Ferrara, incontrate all’esordio stagionale, fin qui imbattute e unanimemente considerate le favorite per la vittoria finale. La crescita dei Giaguari partita dopo partita, fa ben sperare in un esito differente da quello della partita di esordio. Anche in Under 18 l’avversario è già noto: saranno i Legionari Roma. Unico particolare da stabilire tramite il sorteggio di martedì 23, è se i Giaguari giocheranno in casa o dovranno andare a Roma.

In Under 15, infine, sarà il sorteggio a decidere se i Giaguari affronteranno in trasferta i Seamen Milano oppure una delle tre prime classificate: Blue Stars Busto Arsizio, Panthers Parma o Dolphins Ancona. Qualunque sia lp’avversaria, sarà un playoff davvero impegnativo per i piccoli Giaguari.