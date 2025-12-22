Le premiazioni del Tamburello a Muro Piemontese

Passerella prenatalizia per il Tamburello a Muro che domenica scorsa, presso il Teatro Lumière di Asti, ha visto attribuire i principali riconoscimenti per la stagione appena terminata. Nell’evento condotto da Ivo Anselmo e Alessandra De Vincenzi e organizzato con il Patrocinio della Banca di Asti, attenzione puntata al palcoscenico calcato da autorità istituzionali e sportive (fra queste ultime il presidente della Federazione Italiana Palla Tamburello Edo Facchetti). È qui che, dopo i saluti di rito, hanno fatto il loro ingresso le formazioni trionfanti a livello nazionale nelle varie categorie: Tigliolese (Under 10), Monale (Under 12), Rilate (Under 14), Chiusano (Under 18), Grazzano (Serie C), Casa Paletti (Serie B) e Grazzano (Serie A con Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa). Grande attesa per l'ufficializzazione dei nomi degli speciali premi: miglior giocatore 2025 della Serie A del Muro è il battitore Davide Soffientino (in maglia portacomarese) mentre Alessandro Viola (in servizio fa le fila del Calliano) si è aggiudicato il riconoscimento per il “Miglior Giocatore Under 23 della Serie A del Muro”. È anche la proclamazione del quintetto ideale ad aver tenuto in sospeso il pubblico: la compagine ritenuta migliore sulla base dell’andamento 2025 dei singoli atleti è composta da Davide Soffientino, Vittorio Fracchia, Samuel Valle, Mattia Musso e Andrea Carretto. L'appuntamento (che ha visto posare per la foto-ricordo anche gli arbitri del Muro) ha inoltre visto annunciare il nuovo progetto che celebrerà gli ormai prossimi "50 Anni di Tamburello". Si tratta di “True Sounds”, la rivista che racconta le storie e gli eventi capaci di far risuonare un territorio il cui primo numero sarà in uscita nel marzo 2026, realizzato dal Comitato Regionale Piemonte FIPT per celebrare lo sport identitario delle colline monferrine. La rivista nasce come prodotto editoriale di Promo-Asti, con la direzione di Liana Pastorin, i contributi video di Marc Sirito Virtus e il progetto grafico Lorem-Torino.
Una grafica moderna ed elegante, immagini evocative, stili narrativi differenti e uno sguardo capace di trasformare il locale in universale ne fanno un oggetto da conservare. È possibile prenotare la propria copia su www.promoads.it
E nel frattempo il mondo del tamburello si incontrerà nuovamente al Teatro Lumière di Asti, nella mattinata di martedì 6 gennaio per la presentazione di “Un Anno di Tamburello”, la consueta pubblicazione che riassume emozioni e di un intero anno. L’appuntamento è per le ore 10.