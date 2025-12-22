Le premiazioni del Tamburello a Muro Piemontese

Passerella prenatalizia per il Tamburello a Muro che domenica scorsa, presso il Teatro Lumière di Asti , ha visto attribuire i principali riconoscimenti per la stagione appena terminata. Nell’evento condotto da Ivo Anselmo e Alessandra De Vincenzi e organizzato con il Patrocinio della Banca di Asti, attenzione puntata al palcoscenico calcato da autorità istituzionali e sportive (fra queste ultime il presidente della Federazione Italiana Palla Tamburello Edo Facchetti ). È qui che, dopo i saluti di rito, hanno fatto il loro ingresso le formazioni trionfanti a livello nazionale nelle varie categorie: Tigliolese (Under 10), Monale (Under 12), Rilate (Under 14), Chiusano (Under 18), Grazzano (Serie C), Casa Paletti (Serie B) e Grazzano (Serie A con Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa ). Grande attesa per l'ufficializzazione dei nomi degli speciali premi: miglior giocatore 2025 della Serie A del Muro è il battitore Davide Soffientino (in maglia portacomarese) mentre Alessandro Viola (in servizio fa le fila del Calliano) si è aggiudicato il riconoscimento per il “Miglior Giocatore Under 23 della Serie A del Muro”. È anche la proclamazione de l quintetto ideale ad aver tenuto in sospeso il pubblico: la compagine ritenuta migliore sulla base dell’andamento 2025 dei singoli atleti è composta da Davide Soffientino, Vittorio Fracchia, Samuel Valle, Mattia Musso e Andrea Carretto . L'appuntamento (che ha visto posare per la foto-ricordo anche gli arbitri del Muro) ha inoltre visto annunciare il nuovo progetto che celebrerà gli ormai prossimi " 50 Anni di Tamburello " . Si tratta di “ True Sounds ”, la rivista che racconta le storie e gli eventi capaci di far risuonare un territorio il cui primo numero sarà in uscita nel marzo 2026, realizzato dal Comitato Regionale Piemonte FIPT per celebrare l o sport identitario delle colline monferrine. La rivista nasce come prodotto editoriale di Promo-Asti , con la direzione di Liana Pastorin , i contributi video di Marc Sirito Virtus e il progetto grafico Lorem-Torino .