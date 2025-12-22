Reale Mutua Fenera Chieri ’76: derby prenatalizio contro la Igor

L’ultimo turno della Serie A1 Tigotà prima di Natale porta in scena al PalaFenera il derby fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Igor Gorgonzola Novara. Si gioca domani, martedì 23 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 19,30.

Il match dà a Chieri un’immediata occasione per riscattare, contro un altro top team, la sconfitta e la brutta prestazione di sabato a Milano. Le biancoblù hanno fin qui vinto tutte le 7 partite giocate in casa conquistando 20 dei 21 punti disponibili: oltre a prolungare la striscia positiva casalinga, un successo eviterebbe di perdere contatto in classifica dal gruppo di testa. Bisognerà però superare un cliente scomodo come Novara, squadra di indubbio valore tecnico che oltretutto è reduce da 8 successi di fila in campionato. I precedenti fra i due club sono in tutto 25, con un bilancio complessivo di 17 vittorie a 8 per Novara. L’unica ex è Sara Alberti.