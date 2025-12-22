Club76: i risultati del weekend

Le ragazze di coach Nicola Negro in Serie A1 sabato sera hanno ceduto in trasferta a Milano 3-0 (25-17, 25-15, 25-15) e ora attendono il derby in casa contro Novara, in calendario domani sera alle 19.30 al Palafenera di Chieri.

In Serie B1 il Club ’76 Fenera Chieri inciampa 3-0 affrontando Florens Vigevano (25-16, 25-11, 25-18). Troppo forte Vigevano per le giovani atlete di Chieri. La formazione pavese ottiene i tre punti in palio in forza di un gioco più efficace, maggiore determinazione, età ed esperienza delle giocatrici in campo. Top scorer per Chieri Voerzio con 9 punti, seguita da Boufandar con 8. Prossima gara sabato 10 gennaio alle 18,30 al PalaFenera contro Acrobatica Alessandria.

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno vinto 3-0 contro Editel BAM Vicoforte Volley (25-15, 25-15, 25-17). L' ultimo appuntamento del 2025 porta in dote tre punti, che confermano la squadra biancoblù a metà classifica del girone B.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley vince 0-3 su CUS Pianezza Volley Lab (23-25, 16-25, 15-25). Ottima vittoria da parte delle albesi, che concludono il 2025 conquistando tutti e tre i punti. Un risultato che alza il morale e pone le basi per una buona ripresa nel nuovo anno.

In Under 13 il Club’76 Fenera Chieri Gold vince 3-0 su Volley Cherasco (25-23, 25-14, 25-21). Prestazione a due volti per le astigiane, protagoniste di un match reso complesso dall’alto numero di errori. Nonostante le difficoltà, la squadra ha saputo reagire con carattere nei momenti decisivi, ritrovando ordine e lucidità e conquistando così tre punti fondamentali.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 19 dicembre

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti vs Mon.Vi. Bam Blu 3-0

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Libellula VGT 3-2

Sabato 20 dicembre

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Bianca vs Volley Roero 0-3

Domenica 21 dicembre

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Libellula V.A.B. Vs Rasero Teloni L'Alba Volley – Club76 Playasti 3-1

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs Volley Cherasco 3-0

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Mon.Vi Bam Verde vs Club76 Playasti Blu 1-3