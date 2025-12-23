Tuttosport.com
BEA resiste un tempo, poi il CUS prende il largo

I Leopardi reggono l’urto per un tempo contro il CUS Torino, capolista del campionato con una sola sconfitta in 14 gare. Nella ripresa gli universitari alzano il ritmo, prendono il largo e chiudono la contesa
4 min
BEA resiste un tempo, poi il CUS prende il largo

Domenica 21 dicembre si è giocata la quindicesima giornata di Serie C Interregionale, con l’ultima partita dell’anno solare per i Leopardi. La squadra di coach Conti ha ospitato il CUS Torino, fino a questo momento capolista del campionato con 1 sola sconfitta in 14 partite. BEA tiene botta per un tempo, poi gli universitari riescono ad accendersi e prendono il largo portandosi a casa la contesa.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Giacomelli, Ferraresi, Tagliano, Boeri e Drame. Dall’altra parte, coach Alessandro Porcella schiera Matteo Porcella, Marangon, Mortarino, Pagetto e Trinchero. Primo periodo e inizio che sorride ai Leopardi, più cinici offensivamente e attenti nell’altra metà campo, con i canestri di Tagliano e Boeri che mandano avanti gli arancioni. Il CUS non riesce ad accendersi dalla lunga distanza, con il solo Marangon a tenere in vita i suoi. Si arriva alla prima sirena con BEA avanti di 4 lunghezze sul 25 a 21. Già nella seconda decina arriva la reazione della capolista, guidata dai canestri di Pagetto e Mortarino, oltre all’ingresso in campo di Conti che sposta gli equilibri della gara. I Leopardi però rispondono con la stessa medicina: prima Boeri da lontano, seguito a ruota dai canestri da vicino di capitan Drame e Tagliano. Sul finale del primo tempo, è il CUS ad averne di più, sfruttando qualche calo di attenzione da parte dei chieresi e portandosi avanti di 13 lunghezze all’intervallo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, gli universitari iniziano a carburare definitivamente. Marangon è letale dalla lunga distanza (chiuderà con 6 triple a bersaglio), mentre Conti e Pagetto segnano canestri in fila da vicino. BEA fa fatica a ritrovare quelle percentuali viste nel primo tempo, ma prova a rimanere a contatto con le sgasate di Giacomelli e l’impatto da entrambe le metà campo di Vittorio Ferraresi. Sul finale del periodo, però, il CUS allunga definitivamente, con un parziale di 5-0 firmato Federico Conti che porta la capolista a oltre 20 lunghezze di vantaggio. Un quarto periodo di gestione consegna la quattordicesima vittoria della stagione alla squadra di coach Alessandro Porcella, con i Leopardi che riescono a segnare 75 punti per chiudere l’anno solare con un’altra prestazione in crescita.

IL COMMENTO

«Loro sono sicuramente una delle squadre più forti del campionato – commenta coach Alex D’Arrigo– l’hanno dimostrato anche oggi. Abbiamo fatto un buon primo tempo condito da giocate importanti, loro sono stati bravi a rientrare. È stato difficile scappare, perché loro hanno moltissimi grandi giocatori. Poi si sono abbassate le percentuali, mentre loro sono riusciti a continuare a segnare e si sono conquistati meritatamente la vittoria. Ci conserviamo i 75 punti segnati per continuare la crescita vista nelle ultime partite».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo le vacanze natalizie, i Leopardi tornano in campo subito nell’anno nuovo. Appuntamento il 4 gennaio per la trasferta con ABET Basket Bra. Palla a due al PalaSport di Viale Risorgimento 31 alle ore 18.

BEA CHIERI – CUS TORINO   75-92
Parziali (20-21, 44-57, 60-78)

BEA: Tagliano 18, Drame 16, Ferraresi 9, Boeri 8, Ruà 5, Giacomelli 5, Possekel 4, Dioum 4, Gatti 3, Viggiano, Fatone. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Bechis, Add. Arbitri Monteleone
CUS: Pagetto 24, Marangon 19, Conti 19, Mortarino 13, Trinchero 4, Porcella M. 4, Pasqualini 3, Fontanarossa 3, Tonon 3, Paletto. All. Porcella A., 1° Ass. Giovanniello, 2° Ass. Naimo

