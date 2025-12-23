Dodecarun sempre più presente ad Alessandria

L’edizione 2026 del circuito Dodecarun, che avrà inizio il prossimo 11 gennaio a Pinerolo, rinforza la sua presenza ad Alessandria. Nel programma del circuito, infatti, è stata inserita la 5k-Alessandria Sud, una prova su strada di 5 chilometri interamente ospitata nel quartiere Cristo.
Il quartiere, dopo aver ospitato la partenza della Stralessandria nel 2021 – con il via dato in piazza Ceriana - pensava da tempo a organizzare una prova di corsa su strada. La seconda edizione del Dodecarun ha offerto l’occasione, dopo che lo scorso anno il circuito aveva dovuto rinunciare alla sua presenza nel quartiere in seguito alla cancellazione del cross di Forte Acqui.
La 5k-Alessandria Sud, organizzata dall’Atletica Alessandria, è in calendario per il prossimo 12 aprile.