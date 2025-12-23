Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dodecarun sempre più presente ad Alessandria

Il circuito si arricchisce con l’inserimento, il 12 aprile, della 5K Alessandria Sud, nuova prova su strada di 5 chilometri. La gara si svolgerà interamente nel quartiere Cristo, ampliando l’offerta del calendario podistico
1 min
Dodecarun sempre più presente ad Alessandria

 

L’edizione 2026 del circuito Dodecarun, che avrà inizio il prossimo 11 gennaio a Pinerolo, rinforza la sua presenza ad Alessandria. Nel programma del circuito, infatti, è stata inserita la 5k-Alessandria Sud, una prova su strada di 5 chilometri interamente ospitata nel quartiere Cristo.

Il quartiere, dopo aver ospitato la partenza della Stralessandria nel 2021 – con il via dato in piazza Ceriana -  pensava da tempo a organizzare una prova di corsa su strada. La seconda edizione del Dodecarun ha offerto l’occasione, dopo che lo scorso anno il circuito aveva dovuto rinunciare alla sua presenza nel quartiere in seguito alla cancellazione del cross di Forte Acqui.

La 5k-Alessandria Sud, organizzata dall’Atletica Alessandria, è in calendario per il prossimo 12 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS