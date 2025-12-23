“innamoraTO… sempre di più”: Basket Torino apre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Torino, martedì 23 dicembre 2025 – Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’apertura della campagna abbonamenti per il girone di ritorno del campionato di Serie A2Old Wild West. Gli abbonamenti sono disponibili ora, online su Vivaticket , nei punti vendita Vivaticket oppure presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50, Torino.

Il claim scelto, “innamoraTO… sempre di più”, rappresenta l’evoluzione del percorso iniziato a inizio stagione e si lega ai valori con cui la campagna abbonamenti era stata lanciata la scorsa estate (dal nome “innamoraTO… in ogni angolo della Città”). Un messaggio che oggi assume un significato ancora più forte, alla luce del momento che sta vivendo la squadra di coach Paolo Moretti: una striscia attiva di sei vittorie consecutive, entusiasmo crescente e una connessione sempre più intensa tra il gruppo gialloblù e il proprio pubblico.

La Reale Mutua Basket Torino si avvicina al giro di boa proprio nel miglior momento della sua stagione, con una serie positiva che ha permesso ai gialloblù di risalire la classifica e di ritrovare fiducia, identità e continuità. Un percorso costruito partita dopo partita, anche grazie al sostegno del pubblico del “Pala Gianni Asti”, che ha accompagnato la squadra anche nei momenti più complessi e oggi può vivere da protagonista questa seconda metà di stagione.

La campagna abbonamenti per il girone di ritorno rappresenta quindi un invito a continuare questo viaggio insieme, a vivere le emozioni di ognuna delle partite casalinghe rimanenti nella regular season e a rendere il Pala Gianni Asti un punto di riferimento e un fattore per la squadra in vista di una seconda parte di stagione tutta da scrivere.

Il girone di ritorno comprende 10 partite che si disputeranno al “Pala Gianni Asti” (Parco Ruffini, Torino), a partire dalla sfida del 4 gennaio 2026 contro Rimini. Una seconda metà di stagione che si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino come quelle che vedranno i gialloblù affrontare squadre come la Fortitudo Bologna, Scaligera Verona o la Victoria Libertas Pesaro.

L’abbonamento per il girone di ritorno garantisce la certezza di vedere dal vivo tutte le partite in casa della seconda metà di stagione regolare, con un risparmio equivalente a 2 partite in omaggio su 10.

Di seguito, tutte le informazioni relative a modalità di acquisto, settori e prezzi.

TARIFFA “INTERO”

Curve: 120 euro

Tribuna gialla: 200 euro

Parterre: 280 euro

TARIFFA OVER 65/UNDER 25

Curve: 96 euro

Tribuna gialla: 160 euro

Parterre: 224 euro

TARIFFA UNDER 19

Curve: 56 euro

Tribuna gialla: 80 euro

Parterre: 140 euro

TARIFFA UNDER 12

Curve: 40 euro

Tribuna gialla: 56 euro

Parterre: 100 euro

In più, gli abbonati potranno accedere a una serie di benefit esclusivi, frutto delle sinergie attivate con alcune realtà del territorio torinese. Presentando l’abbonamento, sarà possibile usufruire di sconti o tariffe riservate presso le seguenti realtà: