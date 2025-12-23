BEA Chieri: 8ª edizione del Torneo Nazionale Esordienti Memorial Caparelli

Torna anche quest’anno il Memorial Francesca Caparelli – Torneo Nazionale Esordienti , appuntamento fisso del mondo BEA Leopardi durante le Feste natalizie ormai giunto alla sua ottava edizione. Come da tradizione, dal 27 al 29 dicembre 2025, nelle palestre di Chieri, Cambiano, Santena e Trofarello giocheranno e si confronteranno centinaia di mini-cestisti da tutta Italia.

Dedicato alla categoria Esordienti (ragazzi e ragazze classe 2014), nella manifestazione si sfidano undici squadre di dieci società tra Piemonte e Toscana. Divise in tre gironi, si sfideranno per tre giorni fino al girone triangolare per i posti dal settimo al nono e le finali per i posti dal primo al sesto.

Come lo scorso anno, il Memorial Caparelli è arricchito dalla tappa del terzo Trofeo Provinciale 3×3 US Acli, dedicato alle categorie Under 15 e Under 17. È in programma il 27 dicembre a Cambiano, con in palio i pass per le finali regionali del circuito Act3.

Il Torneo è in memoria di Francesca Caparelli, giovane atleta della scuola BEA scomparsa prematuramente qualche anno fa.

L’evento ha anche finalità benefiche e parte del ricavato sarà destinato a UGI Onlus – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini e, quest’anno, anche all’associazione Ci.Fra ODV, dedicata proprio a Francesca Caparelli, che sensibilizza sul tema della donazione di sangue, organi e midollo.

GIRONI

Girone A: Don Bosco Crocetta, Acaja Fossano, Derthona Basket, San Mauro Basket

Girone B: BEA Chieri Arancio, Victoria Torino, PNC Basketball, LovUs

Girone C: BEA Chieri Nero, Sansepolcro Dukes, Reba Basket

EVENT PARTNERS | Erowa, Alea, Stockwell&Co LTD, Previa

A SOSTEGNO di UGI Onlus – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, Ci.Fra ODV

3×3 PARTNER | US Acli

MEDIA PARTNER | Corriere di Chieri, Tuttosport

CON IL PATROCINIO di Comune di Cambiano, Comune di Santena