Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pallamano Derthona: Giovani Leoni al progetto Ricerca del Talento 2010-2011

Nuova tappa per il progetto Ricerca del Talento 2010-2011, dedicato alla selezione dei migliori giocatori Under 16 su tutto il territorio nazionale
1 min
Pallamano Derthona: Giovani Leoni al progetto Ricerca del Talento 2010-2011

 

Il 21 dicembre, a Nonantola (MO), la selezione co-guidata dall’allenatore della Pallamano Derthona, Marco Affricano, ha raccolto 15 tra i migliori giocatori del biennio 2010-2011 delle squadre piemontesi, lombarde e liguri e li ha schierati contro due selezioni di pari età dell’Emilia Romagna e una della Toscana, durante il torneo “Winter Talent”.

Una giornata di sport e di confronto con le regioni limitrofe.
Tre partite e tre vittorie, per i quindici di Affricano, che hanno superato gli emiliani romagnoli per 30 a 26 e 34 a 21 rispettivamente e i toscani per 30 a 15.

Durante la manifestazione in ogni partita è stato assegnato un premio al miglior giocatore e miglior portiere, scelti dai tecnici delle quattro selezioni. Uno di questi è stato dato a Edoardo Gobbo, giocatore Under 16 e di Serie B della Pallamano Derthona.

Presente in campo anche il mancino Francesco Calin, ala destra della Under 16.

Un’altra dimostrazione delle grandi capacità e del talento dei nostri giovani Leoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS