Pallamano Derthona: Giovani Leoni al progetto Ricerca del Talento 2010-2011

Il 21 dicembre, a Nonantola (MO), la selezione co-guidata dall’allenatore della Pallamano Derthona, Marco Affricano, ha raccolto 15 tra i migliori giocatori del biennio 2010-2011 delle squadre piemontesi, lombarde e liguri e li ha schierati contro due selezioni di pari età dell’Emilia Romagna e una della Toscana, durante il torneo “Winter Talent”.

Una giornata di sport e di confronto con le regioni limitrofe.

Tre partite e tre vittorie, per i quindici di Affricano, che hanno superato gli emiliani romagnoli per 30 a 26 e 34 a 21 rispettivamente e i toscani per 30 a 15.

Durante la manifestazione in ogni partita è stato assegnato un premio al miglior giocatore e miglior portiere, scelti dai tecnici delle quattro selezioni. Uno di questi è stato dato a Edoardo Gobbo, giocatore Under 16 e di Serie B della Pallamano Derthona.

Presente in campo anche il mancino Francesco Calin, ala destra della Under 16.

Un’altra dimostrazione delle grandi capacità e del talento dei nostri giovani Leoni.