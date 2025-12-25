Tuttosport.com
Festa sportiva Rainbow Planet: oltre 100 bambini in campo tra mini volley, pickleball, calcetto e hit ball

Al centro “Salvatore Corso” giornata di gioco e attività motorie per gli alunni delle scuole Oberdan e Buonarroti, nell’ambito del progetto Young for Young
Venerdì 19 dicembre più di 100 ragazzi provenienti dalle scuole elementari "Oberdan" di Portacomaro e "Buonarroti" di Asti hanno partecipato alla festa sportiva organizzata dall’asd Rainbow Planet presso il centro sportivo "Salvatore Corso" di via Corridoni. La giornata è stata un’occasione di gioco e d’incontro dove gli studenti, divisi in gruppi e guidati dagli istruttori dell’associazione astigiana, hanno provato alcuni degli sport che caratterizzano questa realtà: il mini volley, il pickleball, il calcetto e l’hit ball.

Inoltre gli studenti di seconda elementare sono stati impegnati anche in un percorso motorio capace di mettere in risalto la loro agilità e il loro equilibrio. Per la Rainbow Planet questo evento è stata l’occasione per festeggiare con insegnanti e ragazzi la fine dell’anno solare e il giro di boa dei corsi scolastici che si stanno svolgendo all’interno dei vari istituti in Asti e provincia nel contesto del progetto "Young for Young".


 


 

