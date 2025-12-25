Festa sportiva Rainbow Planet: oltre 100 bambini in campo tra mini volley, pickleball, calcetto e hit ball

Venerdì 19 dicembre più di 100 ragazzi provenienti dalle scuole elementari "Oberdan" di Portacomaro e "Buonarroti" di Asti hanno partecipato alla festa sportiva organizzata dall’asd Rainbow Planet presso il centro sportivo "Salvatore Corso" di via Corridoni. La giornata è stata un’occasione di gioco e d’incontro dove gli studenti, divisi in gruppi e guidati dagli istruttori dell’associazione astigiana, hanno provato alcuni degli sport che caratterizzano questa realtà: il mini volley, il pickleball, il calcetto e l’hit ball.