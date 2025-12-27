La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conquista a Busto gli ultimi tre punti del 2025

Meritatissimo premio di MVP per Nervini che a un gran lavoro in seconda linea aggiunge 22 punti che fanno di lei la top scorer di serata. In doppia cifra anche Nemeth (21) e Dervisaj-Kunzler (17). A Busto non bastano i 19 punti di Parra e i 18 di Obossa.

Chieri e Busto si ritroveranno al PalaFenera martedì 30 dicembre (ore 20,30) per il quarto di finale di Coppa Italia che mette in palio un posto nella final four di Torino.

La cronaca

Primo set – Chieri ottiene i primi punti con Nemeth e Nervini (0-2) e, complici diversi errori bustocchi, sale rapidamente a 3-10 (ace di Nervini). Le padrone di casa recupero a 9-12 con Parra e Seki. Time-out di Negro e al rientro in campo Nervini firma in pipe il 9-13. Nelle fasi centrali le biancoblù tornano ad allungare con Nervini e Nemeth, toccando di nuovo il +7 (12-19) dopo un muro di Van Aalen su Battista e un errore di Parra. Barbolini chiama il suo secondo time-out, poi inserisce Gennari per Battista. Busto si riporta sotto con Seki (18-21). Ancora Nervini in pipe sblocca Chieri che poi guadagna 5 palle set dopo un errore di Eckl (19-24). L’ottavo punto personale di Nervini (63% in attacco) concludo la frazione 20-25.

Secondo set – Avvio equilibrato fino al 5-5 quando Busto con Van Avermaet e Battista sale a 9-6. Negro inserisce Alberti al posto di Gray. Con un muro della neoentrata, Dervisaj e Nervini le chieresi risalgono a 11-10, quindi pareggiano sul 13-13 con Cekulaev. Il 14-13 di Battista manda sulla linea di servizio Obossa che piazza due ace obbligando Negro a fermare il gioco (16-13). Alla ripresa Dervisaj realizza il 16-14 e il 17-16. L’ace di Alberti riporta il punteggio in parità sul 19-19. Dopo otto scambi decisi dal cambio palla, sul 23-23 il punto break di Dervisaj dà alle biancoblù una palla set. La annulla Parra portando il set ai vantaggi (24-24). Seguono azioni combattutissime con grandi difese su entrambi i lati della rete che vedono Busto guadagnare cinque palle set e Chieri altre due, finché al quarto tentativo le biancoblù chiudono 31-33 su errore in attacco di Parra.

Terzo set – Alberti viene confermata nel sestetto biancoblù. Dopo un avvio di nuovo equilibrato. sul 6-5 Degradi dà il cambio a Nervini. Sul 9-8 i punti di Parra e Eckl e un errore di Nemeth valgono il 12-8 per Busto. Negro chiama time-out. Al rientro Dervisaj interrompe il filotto avversario (12-9). Nella seconda parte del set c’è un po’ di tira e molla ma le ragazze di Barbolini mantengono sempre almeno 3 punti di vantaggio e senza particolari problemi conquistano la frazione alla prima palla set con un colpo di Parra all’incrocio delle linee (25-19).

Quarto set – Avvio contratto per Chieri che si trova a inseguire 3-1 (muro di Obossa) e 7-2 (muro di Van Avermaet). Con i muri di Cekulaev e Van Aalen (7-5) le biancoblù iniziano a trovare il ritmo, raggiungendo la parità a 10 con Nemeth. Busto ottiene di nuovo un paio di lunghezze di vantaggio, Spirito e compagne restano a contatto, raggiungono di nuovo la parità a 16-16 (Dervisaj) e su battuta di Van Aalen piazzano un break 16-19 con i punti di Nemeth e Dervisaj. Battista sblocca Busto che poi ottiene il 18-19 su errore di Nemeth. Dervisaj realizza il 18-20 da posto 4, poi il suo servizio si ferma sul nastro (19-20). Seguono il 19-21 di Nervini, il 20-21 di Eckl, la battuta in rete di Parra (20-22), il contrattacco vincente di Nervini (20-23) e il mani-out ancora di Nervini (20-24). La prima palla match se ne va su servizio lungo di Nemeth, poi Van Avermaet mura Nervini ed è 22-24. Time-out di Negro e al terzo tentativo Nemeth chiude 22-25.

Il commento

Stella Nervini: «Era fondamentale per noi conquistare tre punti che contavano tanto per la classifica ma ancora di più in vista della prossima partita di coppa proprio contro Busto. Era importante iniziare questa doppia sfida in maniera aggressiva e tornare a casa con tante sicurezze. Penso sia stata una partita complicata fatta di alti e bassi, un secondo set vinto per il rotto della cuffia, un quarto dove siamo partite molto in svantaggio… Penso si sia vista la forza di noi tutte. Sicuramente non una delle nostre migliori prestazioni ma alla fine quel che conta è fare meglio degli altri, quindi oggi va bene così».

Eurotek Laica Uyba-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3

Parziali (20-25; 31-33; 25-19; 22-25)

EUROREK LAICA UYBA: Sek 3, Obossa 18, Eckl 8, Van Avermaet 9, Battista 13, Parra 19; Pelloni (L); Gennari, Diouf, Schmit. N. e. Metwally, Torcolacci, Parlangeli, Borsani (2L). All. Barbolini; 2° Lualdi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 5, Nemeth 21, Gray, Cekulaev 11, Nervini 22, Dervisaj 17; Spirito (L); Antunovic, Dambrink, Degradi 1, Alberti. N. e. Ferrarini, Bah, Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: Brancati di Città di Castello e Verrascina di Roma.

NOTE: presenti 1725 spettatori. Durata set: 23′, 38′, 25′, 25′. Errori in battuta: 12-11. Ace: 6-3. Ricezione positiva: 53%-54%. Ricezione perfetta: 27%-26%. Positività in attacco: 35%-40%. Errori in attacco: 9-14. Muri vincenti: 8-13. MVP: Nervini.