Cuneo guerriglia nei primi due set, poi cede sotto il servizio di Modena

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo parte forte e combatte per tutto il primo set e per metà del secondo resta attaccata ai padroni di casa, dopodiché la Valsa Group Modena alza il livello di forzatura dai nove metri e rende la vita molto difficile ai cuneesi che non riescono a mantenere la continuità e cedono in tre set.

Non a caso MVP del match Paul Buchegger realizzatore di ben 9 ace e 19 punti totali che lo incoronano Top scorer dell’incontro.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Giuliani schiera: Tizi-Oualou palleggio, Buchegger opposto, Anzani e Sanguinetti al centro, Davyskiba e Porro schiacciatori; Perry (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Abbiamo fatto due set onestamente molto bene, può sembrare strano dirlo avendo perso 25-17 però se penso che 9 punti sono gli ace di Buchegger più due slash, insomma, a loro è sicuramente entrato bene il servizio e assolutamente sappiamo che su questo livello di battuta-ricezione noi andiamo in difficoltà per una serie di motivi. Peccato avere mollato così il terzo set, peccato per noi e peccato per tutti i tifosi e appassionati che ci hanno seguito qua oggi e di questo li ringrazio tantissimo».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Sabato 3 gennaio alle ore 17.00 in trasferta a Piacenza per la terza gara di ritorno del campionato di SuperLega. Prevedita attiva su Liveticket.it

Valsa Group Modena - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (25-20/25-17/25-15)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Feral 12, Stefanović 3, Codarin 3, Sedlacek 3, Zaytsev 8; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo 1, Oberto, Bonomi, Colasanti, Giraudo. N.e. Copelli, Sala (L2).

All.: Matteo Battocchio

Aiuto All.: Mauro Rizzo

Aiuto All.: Fabio Genre

Ricezione positiva: 25%; Attacco: 41%; Muri 2; Ace 3.

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Buchegger 19, Anzani 6, Sanguinetti 8, Davyskiba 11, Porro 6; Perry (L1); Bento 3, Ikhbayri, Federici (L2). N.e. Massari, Mati, Tauletta, Giraudo.

All.: Alberto Giuliani

II All.: Marco Lionetti

III All.: Roberto Ciamarra

Ricezione positiva: 53%; Attacco: 50%; Muri 6; Ace 14.

Durata set: 26’, 26’, 23’.

Durata totale: 75’.

Arbitri: Umberto Zanussi, Stefano Nava, Ruggero Lorenzin.