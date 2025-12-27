Verso Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Autosped BCC Derthona

Si chiude al PalaSerradimigni di Sassari il 2025 dell’Autosped BCC Derthona: la formazione allenata da coach Cutugno è attesa da una sfida contro un’avversaria diretta per le posizioni di vertice nella partita in programma domani alle ore 15. Le Giraffe sono reduci dal convincente successo (69-49) contro il Geas Sesto San Giovanni, che ha certificato l’eccellente momento di forma – sei vittorie nelle ultime sette uscite – della compagine biancorossa, mentre la Dinamo è uscita sconfitta (68-66) da San Martino di Lupari nella 1° giornata del girone di ritorno. Entrambe le squadre saranno protagoniste la settimana prossima della Final Eight di Coppa Italia, in programma alla Cittadella dello Sport di Tortona dal 4 al 6 gennaio.

FOCUS SULLE AVVERSARIE – La Dinamo versione 2025/26 si è presentata ai nastri di partenza con un abito molto rinnovato rispetto al ciclo di Antonello Restivo. La squadra sarda è stata protagonista di una partenza sprint (tre vittorie) a inizio stagione, cui hanno fatto seguito quattro KO consecutivi, due vittorie e due sconfitte. Un andamento altalenante che si rispecchia anche in casa, dove la Dinamo ha battuto Battipaglia e Geas e ha perso contro Broni e e Campobasso. Sono quattro le giocatrici in doppia cifra di media per Sassari, tutte con un apporto vicino o appena superiore ai 12 punti a gara: Kourtney Treffers è il riferimento principale vicino a canestro, insieme a Dee Richards, Temira Poindexter è una delle tiratrici migliori dell’intero campionato (43% su 7.5 tentativi a uscita da oltre l’arco), mentre Debora Carangelo è il motore dell’attacco sardo, e la migliore della Serie A1 per falli subiti (6.8 a partita).

Accanto a queste quattro giocatrici, coach Citrini trova giocate importanti da Anna Turel, un’altra specialista nel tiro da fuori (43% su 4 tiri a incontro), Julia Boros e Martina Spinelli. Completano il roster, con la loro energia, Ludovica Sammartino e Ashley Egwoh.

LE DICHIARAZIONI – A presentare la partita è stata Anastasia Conte: «Andiamo a Sassari con consapevolezza e fiducia crescenti. Sappiamo che sarà una sfida difficile perché la Dinamo è ben costruita e sta facendo un ottimo campionato. Dal nostro canto, arriviamo da una serie di vittorie molto importanti e da un’intesa che sta migliorando sempre di più. Stiamo preparando nbene la partita e lavorando sugli aspetti che non hanno funzionato al meglio nella gara di andata. Vogliamo continuare questa striscia vincente per mantenere il quarto posto e provare ad andare ancora oltre».

CURIOSITÀ ED EX DELLA GARA – Pallas Kunaiyi-Akpanah (1995) è a 5 rimbalzi dai 2000 tra tutte le competizioni LBF.

L’ex della partita è Sara Toffolo, che ha giocato con la canotta della Dinamo Sassari per tre annate, dal 2022 al 2025.

DOVE VEDERLA – La partita sarà trasmessa in diretta su flima.tv.