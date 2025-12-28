Il BCC impone il proprio ritmo a Sassari e cala il poker di vittorie

Quarta vittoria consecutiva e sette nelle ultime otto per l’Autosped BCC Derthona, che a Sassari conduce nel punteggio per larghissimi tratti della sfida imponendo il proprio marchio difensivo nel secondo tempo e sfruttando la precisione nel tiro da tre punti. Da sottolineare una nuova grande prova corale nell’ultima partita del 2025, con cinque giocatrici in doppia cifra (Fontaine 16, Fondren 12 e 12 rimbalzi, Melchiori 12 e Dotto e Conte 11) nella giornata in cui Kunaiyi supera quota 2000 rimbalzi tra tutte le competizioni LBF. Ora le Giraffe si preparano ai quarto di finale di Coppa Italia, contro La Molisana Campobasso, in programma domenica 4 gennaio alle ore 18.30 alla Cittadella dello Sport.

Primo quarto di gioco a ritmo elevato e ad alto punteggio al PalaSerradimigni: la gara scorre tra parziali e controparziali e, con uno di questi – firmato dalle triple di Leonardi e Melchiori – il BCC lo termina avanti 22-24. Nella seconda frazione la squadra allenata da Cutugno prova a dare la propria impronta alla sfida, dilatando il gap sino a tre possessi pieni di margine (33-42), prima della reazione di Sassari, che ricuce lo svantaggio nel finale: all’intervallo il punteggio è 43-45.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped piazza un nuovo allungo con i canestri da fuori di Fontaine e Melchiori, ma la Dinamo – con le giocate di Poindexter – rimane in scia: al 30’ il parziale è 53-62. Nell’ultimo periodo le Giraffe sigillano in modo definitivo la vittoria, mettendo in campo una grande difesa e trovando canestri importanti nei momenti clou: il finale è 65-86.

Le parole di coach Orazio Cutugno: «È stata una vittoria importante con una grande prestazione di squadra a coronamento di un’ottima settimana. Siamo riusciti a prendere i vantaggi dove volevamo e giocare l’incontro che avremmo voluto. Abbiamo costruito un buon margine nel terzo quarto, con alcuni possessi difensivi importanti che ci hanno dato serenità in attacco. Ora ci prepariamo al meglio per la Coppa Italia, cercando di onorare al meglio gli sforzi che il Club ha fatto per organizzarlo in casa nostra».

Così Sara Toffolo: «È stato molto emozionante tornare in questo palazzetto, che è stato casa per tre anni: dopo l’emozione iniziale ho preso il ritmo. Ci aspetta la sfida a Camnpobasso, una squadra molto fisica per quaranta minuti: sarà bello giocare la Coppa Italia e non vediamo l’ora di scendere in campo».

Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Autosped BCC Derthona 65-86

Parziali (22-24, 43-45, 53-62)

Sassari: Sammartino 3, Richards 3, Tammaro ne, Carangelo 11, Trozzola, Spinelli 2, Poindexter 23, Boros, Egwoh 4, Treffers 12, Turel 7. All. Citrini

BCC Derthona: Dotto 11, Kunaiyi 7, Fontaine 16, Conte 11, Toffolo 7, Leonardi 3, Fondren 12, Arado, Suarez, Melchiori 12, Penna 7. All. Cutugno