Derthona in festa alla Nova Arena: Reggio Emilia ko, bianconeri alle Final Eight

Si chiude con il sorriso il 2025 della Bertram Derthona Tortona, che sconfigge la UNA Hotels Reggio Emilia 81-67 per centrare matematicamente la Final Eight di Coppa Italia 2026.

Fondamentale l’apporto del solito Christian Vital, che chiude con 25 punti, oltre alla doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi di Dominik Olejniczak. Prentiss Hubb chiude con 10 punti e 6 assist.

Vittoria con Reggio Emilia per centrare la Final Eight

Le due squadre si studiano a distanza nei primi dieci minuti di gioco, a punteggio limitato. Parte forte il solito Vital, già a quota 7 punti con la prima tripla della partita, seguito a ruota da Gorham. Per Reggio Emilia è consolidata la chimica tra il centro colombiano Jaime Echenique e il playmaker Troy Caupain, che chiude il primo quarto con la tripla che vale il 14-17 biancorosso.

Il parziale positivo di Reggio continua nel secondo quarto, con un 9-0 per gli ospiti che toccano il massimo vantaggio sul +7 (14-21). Il Derthona risponde immediatamente con un 16-0 che restituisce il controllo alla squadra di Mario Fioretti, non permettendo a Reggio Emilia di segnare per oltre sei minuti. Gli uomini di Dimitris Priftis accorciano sul finale e all’intervallo la Bertram conduce 33-31.

Tornando in campo davanti ai 4316 cuori bianconeri che hanno riempito la Nova Arena, il Derthona ritrova il +10 di vantaggio (46-36) con una tripla dall’angolo di Hubb, mattatore del terzo quarto con due conclusioni dall’arco e un assist per l’alley-oop di Olejniczak. Al termine del terzo quarto i bianconeri vanno avanti 59-50, grazie anche a un appoggio sotto canestro di Biligha, trovato da capitan Baldasso.

Nel quarto quarto si alza d’intensità la sfida di Chapman, che contribuisce all’allungo bianconero mantenendo la doppia cifra di vantaggio, toccando il +13 (69-56) con sei minuti da giocare dopo un 2+1 di capitan Baldasso. Il finale di partita è esclusivamente in controllo per la squadra di Mario Fioretti, che centra matematicamente le Final Eight di Coppa Italia 2026.

Le dichiarazioni di coach Mario Fioretti

In una serata in cui la Bertram non ha fatto male al tiro da fuori come solitamente le accade, in soccorso dei bianconeri è arrivata la difesa. Dopo i 71 punti concessi a Cremona domenica scorsa in Lombardia, il Derthona si è ripetuto con i 67 cui ha bloccato il punteggio della UNA Hotels Reggio Emilia, battuta con 14 punti di scarto alla Nova Arena nella 13ª giornata di Serie A Unipol per tagliare il traguardo della qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia con due turni di anticipo.

La soddisfazione è evidente nel dopogara da parte di coach Mario Fioretti: «Siamo riusciti difensivamente a fare quello che volevamo fare, difendere l’area, ad eccezione del primo quarto dove loro sono riusciti ad entrare. Stiamo facendo dei passi in avanti che non possono che far piacere, in difesa ci hanno tanto aiutato sia Justin [Gorham] che Brekkott [Chapman]: entrambi sono stati molto attenti e concentrati a quello che dovevano fare e quindi, sebbene difficilmente parli di singoli, un plauso a loro».

Il raggiungimento matematico delle Final Eight, a pochi giorni dalla fine dell’anno solare, dà il là ad un primissimo bilancio della stagione bianconera 2025/26: «La soddisfazione di fare la Coppa Italia è un obiettivo del Club, noi non abbiamo parlato mai apertamente coi ragazzi di obiettivi, non è che arriviamo al campo per l’allenamento e ci sediamo in spogliatoio a parlarne, ma ragioniamo partita dopo partita, al lavoro giorno per giorno. L’idea è quella che stiamo facendo progressi. Nel pensare a quello che è successo fino a oggi, da allenatore c’è sempre qualcosina che pensi di poter far meglio con qualche situazione, con qualche giocatore. Però, devo essere onesto, pensando di aver fatto 9 vittorie su 13 gare ho anche in mente che poteva andare molto peggio a livello di risultati, c’è poco da prendersi in giro. Siamo contenti davvero per il percorso, la scelta delle persone, il lavoro, le relazioni, queste sono le cose che muovono il nostro sport e stanno andando bene, per cui non possiamo che essere felici», la chiusura del tecnico tortonese.

Bertram Derthona Tortona – UNA Hotels Reggio Emilia 81-67

Parziali (14-17, 36-31, 59-50)

Tortona: Vital 25, Hubb 10, Gorham 8, Pecchia, Chapman 7, Di Meo, Tandia, Strautins 3, Baldasso 11, Olejniczak , Biligha 4, Riismaa. All. Fioretti.

Reggio Emilia: Barford 13, Thor 8, Woldetensae, Caupain 11, Williams 5, Uglietti 13, Carboni N.E., Severini 3, Echenique 9, Vitali, Manfredotti N.E., Chetham 5. All. Priftis.

Arbitri: Baldini di Firenze, Paglialunga di Taranto, Dionisi di Ancona.