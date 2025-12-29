Pinerolo Ghiaccio: le partite della settimana

La settimana si è aperta lunedì sul ghiaccio di Madesimo con i ragazzi U16, in collaborazione con i Milano Devils, impegnati contro il Pergine.

Prestazione solida e concreta per i nostri, che hanno imposto ritmo e gioco portando a casa una bella vittoria per 6–2, frutto di impegno e grande spirito di squadra.

Martedì a Egna, è stata la volta della U19 contro lo Junior Team. Nonostante la grinta e la voglia di lottare su ogni disco, la partita si è chiusa con un 12–1 a favore degli avversari. Una serata difficile, ma anche queste partite fanno parte del percorso: si impara, si cresce e si torna in pista più forti. Forza ragazzi!

Sabato di nuovo protagonisti gli U16, sempre in collaborazione con i Milano Devils, ancora sul ghiaccio di Madesimo, questa volta contro l’Appiano. I nostri hanno provato a tenere testa agli avversari con determinazione, ma il risultato finale ha visto l’Appiano imporsi 1–9. Una sconfitta che non cancella l’impegno messo in pista.

Sempre sabato, a Selva di Val Gardena, gli Storm IHL1 hanno affrontato il Gherdeina. Match intenso e combattuto, ma concluso con un 9–3 per i padroni di casa, nonostante la grinta dimostrata dai nostri per tutta la gara.

A chiudere la giornata di sabato, a Bolzano, le nostre Rebelles sono scese sul ghiaccio contro le Eagles. Partita complicata, terminata 8–0 per le avversarie. Forza ragazze, non perdiamo d’animo: ogni sfida affrontata a testa alta è un passo in avanti nel nostro cammino.

Domenica, a Torre Pellice, la U19 è tornata in pista contro i Foxes Academy e lo ha fatto nel migliore dei modi: partita giocata con carattere, compattezza e determinazione, che ha portato a una splendida vittoria per 4–0. Un segnale forte di reazione e crescita.

Una settimana intensa, fatta di vittorie, sconfitte e tanta esperienza: perché sul ghiaccio si cade, ci si rialza e si continua a lottare, sempre insieme