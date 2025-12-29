Tuttosport.com
Derthona Basket: al via la vendita dei biglietti per la sfida alla Nova Arena

Oggi alle ore 14 è scattata la vendita dei biglietti per la prossima sfida casalinga della Bertram con l’Olimpia Milano
15 min
Derthona Basket: al via la vendita dei biglietti per la sfida alla Nova Arena © Agenzia Ciamillo-Castoria

Derthona Basket comunica che dalle ore 14 di oggi, lunedì 29 dicembre, è scattata la vendita dei biglietti per la prossima sfida casalinga della Bertram Derthona Tortona, in programma sabato 17 gennaio alle ore 18:45 alla Nova Arena di Tortona con l'EA7 Emporio Armani Milano, match valido per la sedicesima giornata di Serie A Unipol, la prima del girone di ritorno.

PREZZI Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori, con nessun aumento rispetto ai consueti prezzi, che restano dunque invariati:

SETTORE

NOME SETTORE

PREZZO INTERO

PREZZO RID. (U18 e Over 65)

UNIVERSITARI

C1-C2-C3

Poltrone

70 €

50 €

 

A7-A9

Parterre Derthona

55 €

38 €

 

A2-A4

Parterre Bianconero

55 €

38 €

 

A10

Parterre Laterale Derthona

45 €

32 €

 

B2-B3-B4

Tribuna Bianconera

24 €

17 €

17 €

B7-B8

Tribuna Derthona

24 €

17 €

17 €

B6-B9

Tribuna Laterale Derthona

24 €

17 €

 

B1-B5

Tribuna Laterale Bianconera

24 €

17 €

 

G1-G2-G3

Curva Derthona

14 €

10 €

 

G4

Curva Sud Ospiti

14 €

10 €

 

G6

Galleria Ospiti

24 €

17 €

 

 

Due le modalità d’acquisto:

- online su Derthonabasket 

- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, che da oggi fino all'Epifania osserverà i seguenti orari:

• lunedì 29 dicembre: CHIUSO

• martedì 30 dicembre: 16:30 - 19:00

• mercoledì 31 dicembre: 10:00 - 12:30

• giovedì 1° gennaio: CHIUSO

• venerdì 2 gennaio: 16:30 - 19:00

• sabato 3 gennaio: 16:30 - 19:00

• domenica 4 gennaio: CHIUSO

• lunedì 5 gennaio: 16:30 - 19:00

• martedì 6 gennaio: CHIUSO

Per gli studenti universitari, l’acquisto è possibile solo recandosi presso il nostro Store presentando il libretto universitario.

 

 

