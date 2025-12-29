Derthona Basket: al via la vendita dei biglietti per la sfida alla Nova Arena

Derthona Basket comunica che dalle ore 14 di oggi, lunedì 29 dicembre, è scattata la vendita dei biglietti per la prossima sfida casalinga della Bertram Derthona Tortona, in programma sabato 17 gennaio alle ore 18:45 alla Nova Arena di Tortona con l'EA7 Emporio Armani Milano, match valido per la sedicesima giornata di Serie A Unipol, la prima del girone di ritorno.
PREZZI Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori, con nessun aumento rispetto ai consueti prezzi, che restano dunque invariati:
|
SETTORE
|
NOME SETTORE
|
PREZZO INTERO
|
PREZZO RID. (U18 e Over 65)
|
UNIVERSITARI
|
C1-C2-C3
|
Poltrone
|
70 €
|
50 €
|
|
A7-A9
|
Parterre Derthona
|
55 €
|
38 €
|
|
A2-A4
|
Parterre Bianconero
|
55 €
|
38 €
|
|
A10
|
Parterre Laterale Derthona
|
45 €
|
32 €
|
|
B2-B3-B4
|
Tribuna Bianconera
|
24 €
|
17 €
|
17 €
|
B7-B8
|
Tribuna Derthona
|
24 €
|
17 €
|
17 €
|
B6-B9
|
Tribuna Laterale Derthona
|
24 €
|
17 €
|
|
B1-B5
|
Tribuna Laterale Bianconera
|
24 €
|
17 €
|
|
G1-G2-G3
|
Curva Derthona
|
14 €
|
10 €
|
|
G4
|
Curva Sud Ospiti
|
14 €
|
10 €
|
|
G6
|
Galleria Ospiti
|
24 €
|
17 €
|
Due le modalità d’acquisto:
- online su Derthonabasket
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, che da oggi fino all'Epifania osserverà i seguenti orari:
• lunedì 29 dicembre: CHIUSO
• martedì 30 dicembre: 16:30 - 19:00
• mercoledì 31 dicembre: 10:00 - 12:30
• giovedì 1° gennaio: CHIUSO
• venerdì 2 gennaio: 16:30 - 19:00
• sabato 3 gennaio: 16:30 - 19:00
• domenica 4 gennaio: CHIUSO
• lunedì 5 gennaio: 16:30 - 19:00
• martedì 6 gennaio: CHIUSO
Per gli studenti universitari, l’acquisto è possibile solo recandosi presso il nostro Store presentando il libretto universitario.