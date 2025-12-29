La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 contende a Busto la final four della Coppa Italia Frecciarossa

Da Busto Arsizio a… Busto Arsizio. Quattro giorni dopo il successo per 1-3 nel Boxing Day della Serie A1 Tigotà, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ritrova sulla sua strada l’Eurotek Laica Uyba anche nell’ultimo match dell’anno solare 2025. Si gioca al PalaFenera domani, mercoledì 30 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 20,30.

Abbinate per il terzo e il sesto posto occupati in classifica al termine del girone d’andata, le due squadre si affrontano questa volta per il quarto di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa. Una gara secca che mette in palio l’accesso alla Final Four in programma il 24 e 25 gennaio all’Inalpi Arena di Torino.​

Le biancoblù di coach Negro hanno vinto entrambe le partite giocate in questa stagione, ma le bustocche hanno dato filo da torcere dimostrando il loro valore. Una sfida dunque apertissima, che alla luce dell’importanza della posta in palio i due team affronteranno senza risparmiarsi.

A fare il punto alla vigilia della gara è la palleggiatrice Karla Antunovic: «Venerdì Busto ha giocato davvero bene e per noi non è stata una partita facile. La differenza è stata che nei momenti più cruciali siamo rimasti calme. Il nostro muro e la nostra difesa hanno funzionato come ci eravamo preparate e alla fine ci hanno portato alla vittoria. Domani in coppa sarà di nuovo una partita difficile. E’ una gara secca, quindi dobbiamo riposare bene, prepararci e mostrare in campo la nostra migliore pallavolo».