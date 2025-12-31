La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 piega Busto al bie-break 

Dopo quasi due ore e mezzo la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 piega al tie-break le resistenze di un’indomita Eurotek Laica Uyba e centra la qualificazione alla final four della Coppa Italia A1 Frecciarossa in programma all’Inalpi Arena di Torino il 24 e 25 gennaio. Le due squadre danno vita a una partita che se possibile entrambe meriterebbero di vincere. Le ragazze di Barbolini fanno sudare le proverbiali sette camicie alle biancoblù con un gran lavoro in difesa, a questo si aggiungono le difficoltà del muro chierese che fatica ad arginare l’attacco ospite. Ne viene fuori un match di grande intensità lottato pallone su pallone. Busto si aggiudica 25-27 sia il primo set (in rimonta da 21-16) sia il terzo, mentre nella seconda frazione Spirito e compagne la spuntano 25-22. Il quarto set e di fatto la partita si decidono quando sul 10-12 del quarto parziale Chieri ritrova il suo muro, da lì in avanti alza la qualità complessiva del gioco e fa sue 25-20 e 15-8 le ultime due frazioni. Meritatissimo premio di MVP per Dervisaj che con 27 punti è anche la top scorer di serata, seguita da Nemeth (23) e Nervini (16). Quattro le giocatrici in doppia cifra fra le bustocche: Obossa (23), Battista (15), Parra (14) e Van Avermaet (13). Il vittorioso tie-break su Busto permette a Chieri di chiudere la prima parte della stagione 2025/2026 senza sconfitte in casa, con nove successi in altrettante partite giocate fra le mura amiche del PalaFenera.

La cronaca

Primo set – Sul 4-3 Chieri compie un primo strappo con un parziale di 6-2 (con 4 punti di Dervisaj) che porta il punteggio sull’11-5. Busto si riavvicina a 14-11 (Obossa) me le biancoblù tornano subito ad allungare (17-12) conservando 5 punti di vantaggio fino al 21-16. Due errori chieresi in attacco e un muro di Van Avermaet riportano a contatto le ospiti che agguantano poi la parità a 22 con Parra e passano a condurre 22-23 con un altro muro di Van Avermaet. Dervisaj sigla il 23-23, quindi l’errore di Parra regala una palla set che però Cekulaev spreca sbagliando il servizio. Parra si riscatta realizzando il 24-55, risponde Nemeth ed è 25-25. Un altro errore chierese in battuta (il quinto del set) dà un secondo set point a Busto. Negro ferma l’azione chiamando il videocheck per un fallo al servizio di Van Avermaet, ma il capitano bustocco non pesta la linea e la sua squadra esulta 25-27.

Secondo set – Chieri inizia a trovare il ritmo quando sul 7-7 sale a 10-7 con Nervini e Gray. Sul 15-11 (Cekulaev) inizia a una fase favorevole a Busto che con Battista e Obossa pareggia a 16. Negro inserisce Alberti al posto di Gray e la neo entrata si presenta con il primo tempo del 17-16. Il servizio vincente di Dervisaj frutta un punto break che da lì in avanti le padrone di casa non si fanno più recuperare. Dopo il 24-20 di Dervisaj, l’attacco di Van Avermaet e un errore di Neneth vanificano le prime due palla set. Time-out di Negro e al rientro Alberti chiude 25-22.

Terzo set – L’andamento del punteggio ricalca il set precedente. Da 7-6 Chieri allunga a 11-7 per poi subire la rimonta ospite a 16-16. Sul 20-20 Van Avermaet e un errore di Nemeth danno a Busto il 20-22. Dervisaj firma il 21-22, poi va in battuta e i punti di Nervini e Nemeth danno due palle set alle padrone di casa. Torcolacci con un primo tempo e l’attacco fuori di Nemeth portano il set ai vantaggi. Seguono il 24-25 di Obossa, il 25-25 di Nervini e il 25-26 di Obossa. Di Obossa anche il punto successivo che decreta il 25-27.

Quarto set – Negro rimanda in campo Gray nello starting six. Battista e Obossa firmato subito il +2 per Busto (1-3). Chieri fa molta fatica a bucare la difesa ospite ma resta a contatto, finché sul 10-12 un attacco di Dervisaj e un muro di Gray danno la parità a 12. L’errore di Battista e il colpo vincente di Dervisaj prolungano il filotto chierese a 14-13. Di lì in avanti le padrone di casa alzano il livello del loro gioco, incrementano il vantaggio toccando il +6 sul 22-16 e chiudono 25-20 con Dervisaj alla seconda palla set.

Quinto set – Il tie-break si apre con due muri chieresi, di Nervini e Nemeth (0-2). L’errore dai 9 metri di Dervisaj regala il primo punto a Busto che poi pareggia 2-2 con Obossa e si trova a condurre 2-3 dopo un errore di Nervini. Nemeth firma il 3-3. Sul 5-5 Chieri riconquista il +2 con Nervini e Dervisaj e mantiene il doppio vantaggio al cambio campo (8-6). Barbolini sostituisce Parra con Gennari sul 9-7 e dopo il 10-7 di Dervisaj chiama il suo secondo time-out. Alla ripresa del gioco Dervisaj mura la fast di Van Avermaet ed è 11-7. Sul 13-8 Nervini conquista sei palle match. Nell’azione successiva Nemeth fa scendere i titoli di coda (15-8).

Il commento

Stella Nervini: «Loro sono arrivate qui carichissime, avevano sicuramente voglia di riscatto, noi siamo state molto brave a non arrenderci anche se in alcuni momenti la situazione sembrava disperata. Si è vista la nostra forza e ora andiamo alle final four!».

Alice Torcolacci: «E’ stata una partita molto tesa e combattuta, abbiamo giocato una buona pallavolo, così come Chieri. Loro hanno sbagliato poco, sono state molto incisive, noi ci abbiamo creduto fino alla fine ma non è bastato».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Eurotek Laica Uyba 3-2

Parziali (25-27; 25-22; 25-27; 25-20; 15-8)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 23, Gray 8, Cekulaev 6, Nervini 16, Dervisaj 27; Spirito (L); Antunovic, Dambrink, Alberti 2, Degradi. N. e. Ferrarini, Bah, Bonafede (2L). All. Negro.

EUROREK LAICA UYBA: Seki 1, Obossa 23, Torcolacci 7, Van Avermaet 13, Battista 15, Parra 14; Pelloni (L); Diouf, Eckl, Gennari 1. N. e. Schmit, Metwally, Parlangeli (2L). All. Barbolini; 2° Lualdi.

ARBITRI: Carcione di Roma e Rossi di Sanremo.

NOTE: presenti 1358 spettatori. Durata set: 32′, 25′, 32′, 27′, 14′. Errori in battuta: 15-10. Ace: 1-2. Ricezione positiva: 73%-69%. Ricezione perfetta: 38%-27%. Positività in attacco: 37%-35%. Errori in attacco: 14-20. Muri vincenti: 10-10. MVP: Dervisaj.