BEA Chieri, Memorial Francesca Caparelli: a San Mauro l'ottava edizione

Un’altra edizione bellissima: per emozioni, divertimento ed entusiasmo messo in campo dai ragazzi. Dal 27 al 29 dicembre 2025, è andata in scena l’ottava edizione del Memorial Francesca Caparelli, Torneo Nazionale Minibasket categoria Esordienti, tradizionale torneo organizzato da BEA Leopardi durante le Feste e quest’anno dedicato a ragazzi e ragazze dell’annata 2014. Per tre giorni, undici squadre, per oltre 170 atleti, si sono sfidate negli impianti sportivi di Chieri, Cambiano, Santena e Trofarello, in un evento che ancora una volta è riuscito a unire sport, inclusione e solidarietà.

San Mauro Basket si è aggiudicato la finalissima con Don Bosco Crocetta, conquistando il gradino più alto del podio dopo un torneo in cui si è dimostrata la squadra da battere. Reba Basket, sorpresa del torneo, vince la finale per il terzo posto, superando i toscani di Sansepolcro Dukes dopo una partita emozionante e tirata fino agli ultimi secondi.

Nelle altre finali, Derthona si aggiudica la quinta piazza vincendo un’altra partita al fil di rasoio con Lov.Us., mentre vittoria più larga per i padroni di casa di BEA Arancio sui cuneesi di Acaja Fossano. Il triangolare che ha definito la classifica dal nono all’undicesimo posto, ha visto trionfare i torinesi di Victoria, capaci di superare prima l’altra squadra di casa, BEA Nero (11° classificata), e poi PNC (10° classificata) in una partita dalle mille emozioni.

Nella prima giornata, l’evento ha ospitato anche la prima tappa del terzo Trofeo Provinciale 3×3 US Acli, dedicato alle categorie Under 15 e Under 17. In tutto, hanno partecipato oltre 60 atleti dal territorio e non solo. I vincitori hanno conquistato i pass per le finali regionali del circuito ACT3.

Il Torneo è in memoria di Francesca Caparelli, giovane atleta della scuola BEA scomparsa prematuramente qualche anno fa. Come ogni anno, l’evento ha anche finalità benefiche e parte del ricavato è stato destinato a UGI Onlus – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini e, quest’anno, anche all’associazione Ci.Fra ODV, dedicata proprio a Francesca Caparelli, che sensibilizza sul tema della donazione di sangue, organi e midollo. BEA Chieri sosterrà entrambe le associazioni con una donazione di 1.500 euro.

Commentano Salvatore Morena e Stefano Piccionne, GM e DS BEA Chieri: «Siamo molto soddisfatti anche di questa edizione del Memorial Caparelli. Tutti gli anni ricordiamo Francesca giocando e siamo felici di farlo sostenendo anche realtà che fanno del bene a tutto il territorio. Ringraziamo i Comuni e gli enti del territorio che ci hanno sostenuto con le strutture ed economicamente. Un grazie anche allo staff BEA, che ancora una volta ha gestito al meglio la manifestazione».

EVENT PARTNERS | Erowa, Alea, Stockwell&Co LTD, Previa

A SOSTEGNO di UGI Onlus – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, Ci.Fra ODV

3×3 PARTNER | US Acli

MEDIA PARTNER | Corriere di Chieri, Tuttosport

CON IL PATROCINIO di Comune di Cambiano, Comune di Santena