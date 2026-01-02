Tuttosport.com
Un anno di Tamburello: arriva la premiazione delle attività 2025 Open e Indoor  

Appuntamento ad Asti al Teatro Lumière martedì 6 gennaio dalle ore 10
2 min
Dopo la passerella prenatalizia dedicata al Tamburello a Muro, martedì 6 gennaio, alle ore 10, il Teatro Lumière di Asti (Corso Dante 188) ospiterà l’appuntamento di premiazione delle attività di tamburello open e indoor femminili e maschili avvenute nel corso del 2025. Il consueto evento di inizio anno celebrerà una stagione “ricca di impegno, crescita e risultati”: a salire sul palco saranno tutte le formazioni che hanno preso parte ai campionati di Serie A, Serie C e Serie D, insieme ai protagonisti dei traguardi più significativi raggiunti nel corso dell’anno.

Durante la mattinata verranno inoltre consegnati i riconoscimenti per Medaglie d’Argento, Palma di Bronzo, Titoli Italiani, Atleti Azzurri, Rappresentativa Trofeo CONI e Rappresentativa Master 2025.

Un’occasione per ritrovarsi e festeggiare il percorso degli atleti dediti alle discipline del tamburello open e indoor ma anche per assistere alla proiezione del docufilm dal titolo “A Suon di Tamburello” e per sfogliare il libro “Un Anno di Tamburello”, che racchiude gli scatti fotografici e le menzioni dei momenti più significativi dell’anno 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

