La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 apre il 2026 a Bergamo

Il 2025 è già nell’album dei ricordi: è tempo di pensare al nuovo anno e alle nuove sfide che porta con sé. 2026 che per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si apre domenica 4 gennaio con la quinta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà , che la vedrà impegnata alla Choruslife Arena contro Bergamo . Fischio d’inizio alle ore 17. Entrambe le squadre sono reduci dal quarto di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa giocato martedì 30 dicembre, impegno che ha visto che chieresi imporsi al tie-break dopo due ore e mezzo nel combattutissimo incontro con Busto Arsizio, mentre le orobiche sono uscite sconfitte a testa alta dal match con Conegliano. Ora Spirito e compagne cercheranno di conquistare i primi tre punti in palio nel nuovo anno per prolungare la loro striscia positiva, mentre le padrone di casa puntano al loro secondo successo nel girone di ritorno. Rispetto alla sfida del girone d’andata che il 26 ottobre vide le ragazze di Negro imporsi 3-0 al PalaFenera, Bergamo ha cambiato guida tecnica: l’allenatore non è più Carlo Parisi bensì Marcello Cevellin. Nei nove precedenti col Volley Bergamo 1991 le biancoblù si sono imposte otto volte; considerando anche la precedente società orobica le sfide in A1 salgono a dodici, con un bilancio complessivo di dieci affermazioni chieresi a due. Due le ex, una per parte: Stella Nervini e Martina Armini. A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è la palleggiatrice Sarah Van Aalen .

Sarah, nonostante il periodo festivo le partite si susseguono senza soste.

«Sì, siamo in un periodo molto impegnativo. Giocare tante partite con così poco riposo è impegnativo fisicamente ma anche mentalmente. D’altra parte, è normale. Ci siamo abituati e penso che siamo pronti».

Cosa ha lasciato l’ultima partita con Busto? Da dove riparte Chieri?

«Penso che l’ultima partita con Busto ci faccia capire che dobbiamo continuare a lottare fino alla fine. Anche se siamo sotto 2-1 come lo eravamo con Busto, dobbiamo continuare a lottare. E’ stata una partita difficile ma sono molto contenta che siamo riusciti a concluderla bene. Credo che ora per noi non si tratti di ripartire, ma di continuare a giocare come stiamo facendo, cercando ovviamente di vedere cosa possiamo migliorare».

Il nuovo anno inizia a Bergamo.

«Bergamo è una squadra davvero forte. Penso siano migliorati molto durante la stagione. Contro Conegliano in coppa hanno giocato alla grande. In questo momento non abbiamo ancora visionato i video e non abbiamo ancora approfondito gli aspetti tecnici e tattici, ma non ho dubbi che sarà una partita durissima. Sono molto curiosa e ovviamente spero che finisca bene per noi».