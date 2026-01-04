GranTorino: primo impegno dell’anno contro Lucca

A due giornate dal termine del girone d’andata, la squadra di coach Comazzi vuole chiudere in crescita la prima metà di campionato e far maturare tutta l’esperienza acquisita fino a questo momento. La sfida con Lucca, terza forza del girone, arriva in un periodo tutto sommato positivo per GRANTORINO; nonostante la sconfitta rimediata contro Casale, nella sfida con i corregionali i gialloblù hanno condotto il match per larghi tratti, confermando i progressi rispetto all’avvio di stagione già intravisti nella prima vittoria contro Genova.

Dall’altra parte, GRANTORINO troverà una delle squadre più attrezzate dell’intero campionato e con concrete possibilità di compiere il salto di categoria; con nove vittorie e tre sconfitte, Lucca ricopre saldamente il terzo posto in campionato alle spalle di Mens Sana Siena e Vismederi Costone. La formazione di coach Olivieri, che l’anno scorso mancò solo in finale la promozione in Serie B Nazionale, può contare sul contributo offensivo di due giocatori come Drocker (17.8 punti di media) e Dubois (16.6 punti di media), entrambi ai vertici della speciale classifica per media realizzativa del campionato.

Appuntamento a domenica 4 gennaio al Palacus Panetti di Torino con palla a due alle 18:00. La sfida sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di GRANTORINO. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Vozzella Stefano e Franceri Davide(secondo arbitro).