La MA Acqua S.Bernardo Cuneo cede 3-0 in trasferta contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza . Entrambi gli allenatori fanno girare i propri giocatori in rosa, chi per trovare nuove soluzioni, chi per mettere gioco nelle gambe e testare nuove dinamiche. Un confronto in cui la differenza sta nelle prestazioni dai nove metri delle due compagini. Esordio nel campionato italiano e in SuperLega di Alexandre Strehlau che tuttavia, avendo fatto solo un paio di allenamenti, è stato inserito a sprazzi. Ora focus sullo scontro diretto di sabato 10 gennaio alle ore 18.30 in casa contro Grottazzolina . Mvp della serata il centrale biancorosso Gianluca Galassi.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Copelli centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Boninfante schiera: Porro palleggio, Bovolenta opposto, Galassi e Comparoni al centro, Mandiraci e Gutierrez schiacciatori; Pace (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «La richiesta era di fare bene le cose nel nostro campo, perché eravamo chiaramente consapevoli della loro forza, una squadra che ha appena centrato la qualificazione in Semifinale di Coppa Italia. Hanno strappato molto bene loro a metà del primo e del terzo set al servizio, peccato perché siamo stati in gioco molto più di quanto non dica il punteggio finale».

Prossimo appuntamento dei cuneesi sabato 10 gennaio alle ore 18.30 in casa contro Grottazzolina valevole per la 4^ giornata di ritorno del campionato di SuperLega. Prevendita attiva su Liveticket.it

Gas Sales Bluenergy Piacenza - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (25-17, 25-22, 25-17)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 9, Codarin 5, Copelli 3, Sedlacek 10, Zaytsev 8; Cavaccini (K) (L1); Stefanović, Strehlau, Bonomi, Cattaneo. N.e. Oberto, Sala, Giraudo (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 27%; Attacco: 51%; Muri 2; Ace 1.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 4, Bovolenta 11, Galassi 11, Comparoni 3, Mandiraci 14, Gutierrez 7; Pace (L1); Leon , Andringa , Bergmann 4, Seddik. N.e. Simon, Travica, Loreti (L2). All.: Dante Boninfante . II All.: Samuele Papi. Aiuto All.: Antonio Mariano. Ricezione positiva: 47%; Attacco: 55%; Muri 5; Ace 9.

Durata set: 24’, 33’, 27’.

Durata totale: 84’.

Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Curto Giuseppe, Mesiano Marta.