IBSA Next Gen Cup 2025/26: Allianz Derthona in viaggio verso Rimini

Nel pieno clima del nuovo anno, dal 5 all’8 gennaio, nei due impianti del Palasport Flaminio di Rimini e del Pala SGR di Santarcangelo di Romagna (RN), la squadra bianconera allenata da Vanni Talpo arriva alla seconda tappa romagnola con 4 punti ottenuti con le vittorie contro Trapani e Olimpia Milano durante la prima tappa a Verona. Riprende contro Vanoli Cremona, Pallacanestro Varese, UNA Hotels Reggio Emilia e Guerri Napoli la corsa per un posto alla fase finale piemontese nel capoluogo di regione.

CLASSIFICHE

Girone A : APU Udine 6, Pallacanestro Varese 4, Guerri Napoli 4, Allianz Derthona Tortona 4, UNA Hotels Reggio Emilia 4, EA7 Emporio Armani Milano 2, Vanoli Basket Cremona 0, Trapani Shark 0.

Girone B : Virtus Emilbanca Bologna 6, Umana Reyer Venezia 6, Dolomiti Energia Trento 4, Pallacanestro Trieste 4, NutriBullet Treviso 2, FAP Brescia 2, Acqua S.Bernardo Cantù 0, Banco di Sardegna Sassari 0.

FORMULA

Alla Final Eight di Torino dal 19 al 21 febbraio si qualificheranno le prime quattro squadre classificate di ogni girone che usciranno fuori dalle due tappe di qualificazione. L’ultima tappa sarà organizzata in quarti di finale incrociati a eliminazione diretta, che si disputeranno al PalaSermig, cui seguiranno semifinali e la finale per l’assegnazione del titolo all’Inalpi Arena.

DICHIARAZIONI

Giulio Lombardi, secondo assistente allenatore dell’Allianz Derthona: «Dopo una positiva prima tappa a Verona, arriviamo carichi ed entusiasti e con grande voglia di continuare il trend positivo con il quale abbiamo chiuso la prima tappa. Il nostro prestito ci darà sicuramente una grande mano ad alzare il nostro livello. Sicuramente la voglia di fare bene in questa seconda tappa è tanta e siamo pronti a dimostrarlo sul campo. L’approccio che ci si aspetta è quello che ci ha permesso di fare ottime partite e a vincere con avversari di alto livello. Ciò che ci si aspetta sono le stesse cose di cui abbiamo bisogno, ovvero l’approccio di una squadra che mette aggressività, energia, ma soprattutto attenzione e cura in ogni cosa che viene fatta in campo», aggiunge l’assistente allenatore. «Partire bene con Cremona è fondamentale per iniziare al meglio la seconda tappa di Rimini, ma soprattutto in termini di classifica risulta importante. Dopo la prima tappa ci troviamo di fronte ad una classifica che manifesta un grande equilibrio già dalle prime tre partite, motivo per cui è importante entrare in campo con l’approccio giusto».

MEDIA

Tutte le partite del concentramento di Rimini e Santarcangelo saranno visibili gratuitamente (previa registrazione) su LBATV.

I L CALENDARIO DELLE PARTITE

Lunedì 5 Gennaio (Palasport Flaminio, Rimini)

Guerri Napoli – APU Udine ore 13.00

EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Varese ore 15.00

UNA Hotels Reggio Emilia – Trapani Shark ore 17.00

Allianz Derthona Tortona – Vanoli Basket Cremona ore 19.00

Martedì 6 Gennaio (Pala SGR, Santarcangelo di Romagna)

APU Udine – UNA Hotels Reggio Emilia ore 11.00

Trapani Shark - EA7 Emporio Armani Milano ore 14.00

Pallacanestro Varese – Allianz Derthona Tortona ore 16.00

Vanoli Basket Cremona – Guerri Napoli ore 18.00

Mercoledì 7 Gennaio ( Palasport Flaminio, Rimini)

UNA Hotels Reggio Emilia – Allianz Derthona Tortona ore 10.00

Guerri Napoli - EA7 Emporio Armani Milano ore 12.00

APU Udine – Trapani Shark ore 14.00

Vanoli Basket Cremona – Pallacanestro Varese ore 16.00

Giovedì 8 Gennai (Pala SGR, Santarcangelo di Romagna)