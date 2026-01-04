Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince in rimonta a Bergamo

Le biancoblù strappano un importantissimo successo al quinto set contro Bergamo. Si tratta della seconda affermazione di fila al tie-break dopo quella ottenuta in Coppa Italia su Busto
7 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince in rimonta a Bergamo

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta nel 2026 strappando un sudato successo al quinto set a Bergamo. Si tratta della seconda affermazione di fila al tie-break dopo quella ottenuta il 30 dicembre in Coppa Italia su Busto.
Contro una Bergamo che si conferma in ottima forma e gioca una partita aggressiva mettendo tanta pressione a Chieri, Spirito e compagne impiegano due ore e un quarto per esultare in rimonta 2-3 dopo aver annullato nel quarto un match-point alle padrone di casa. Una vittoria sudata e dispendiosa, fisicamente e mentalmente, che porta più volte coach Negro a rivedere il sestetto con diverse sostituzioni.
Perso 25-20 un primo set segnato da troppi errori, Chieri porta il match sull’1-1 aggiudicandosi la seconda frazione 22-25, ma poi si lascia 25-19 il terzo parziale. Nel quarto set le chieresi annullano un match point a Bergamo prima di imporsi 24-26. Senza storia o quasi il tie-break che Chieri fa suo 10-15.
Al termine della partita Sarah Van Aalen ottiene l’ennesimo premio stagionale di MVP. La miglior realizzatrice è Dervisaj che mette a segno 19 punti, tanti quanti Kipp dall’altra parte della rete. In doppia cifra fra le biancoblù anche Nemeth (13) e Nervini (11).

La cronaca
Primo set – Aprono il match due errori chieresi in attacco e un tap-in di Mosser (3-0). Il servizio lungo di Manfredini dà il primo punto a Chieri (3-1). Negli scambi successivi l’inerzia resta favorevole a Bergamo e sul 7-3 Negro chiama il primo time-out. L’interruzione del gioco non spezza il ritmo delle orobiche che, avvantaggiate da altri errori biancoblù, compiono un ulteriore allungo da 12-8 a 15-9. Negro sostituisce Nemeth con Dambrink e sul 19-11 Nervini con Degradi. Un errore in attacco di Kipp (19-12) apre un filotto favorevole a Chieri che in un batter d’occhio risale a 19-16 con Dambrink e Dervisaj. Dopo il cambio di diagonale con gli ingressi di Carraro e Weske e l’inserimento di Bolzonetti per Mosser le padrone di casa si sbloccano con un attacco di Weske (20-16), che poi sigla pure il 21-16 con un muro su Degradi. Nel finale le chieresi non riescono più a riavvicinarsi e alla prima palla set Kipp chiude 25-20.

Secondo set – Negro conferma Dambrink opposto a Van Aalen e rimanda in campo Nervini. Rispetto al primo set l’avvio è molto più equilibrato e sull’8-8 l’errore in attacco di Meli dà a Chieri il primo vantaggio nel match. Sul 13-12 due attacchi di Nervini, un ace di Dervisaj aiutato dal nastro, un muro di Gray su Kipp e la diagonale di Dambrink fruttano un break biancoblù a 13-17. Cervellin effettua tre cambi inserendo Carrara, Weske e Bolzonetti. Bergamo ricuce a 18-20  (Bolzonetti) e 21-22 (Mlejnkova). Dopo il secondo time-out di Negro l’errore in battuta di Meli fa respirare Chieri (21-23). Dervisaj con un gran muro su Kipp realizza il 21-24. Mlejnkova annulla la prima palla set, quindi ancora Dervisaj firma in diagonale il 22-25.

Terzo set – Sul 5-4 Chieri piazza tre punti con Nervini e Dambrink che la porta a 5-7. Due azioni dopo Alberti rileva Gray. Bergamo impatta a 10 con un primo tempo di Meli che poi realizza anche l’11-10 con un muro di Nervini. Seguono un attacco vincente di Kipp, un’incomprensione sotto rete fra Van Aalen e Cekulaev e un errore di Nervini, ed è 14-10. Negro inserisce Degradi al posto di Nervini. Nella seconda parte della frazione il distacco resta pressoché invariato e alla prima palla set l’attacco di Meli chiude 25-19.

Quarto set – Negro torna al sestetto iniziale, con Nemeth e Gray in campo. Sull’1-1 un proficuo turno di battuta di Eze, che realizza anche due ace, frutta un break a 6-1. Il coach chierese prima chiama time-out, poi inserisce Degradi al posto di Dervisaj. Con cinque punti consecutivi Nemeth riporta Chieri a contatto (7-5). Dopo l’8-5 di Kipp un problema tecnico al tavolo del segnapunti causa una sospensione della partita di diversi minuti. Alla ripresa la rimonta chierese si concretizza sul 14-14 con un muro di Van Aalen su Mlejnkova, e col primo vantaggio sul 15-16 firmato Nemeth. Le biancoblù salgono a +2 con Nemeth (17-19). Sul 18-10 Dervisaj rientra al posto di Degradi. Bergamo pareggia a 20 con Weske e si riporta avanti 23-22 con Kipp. Cekulaev firma in fast il 23-23. Mlejnkova guadagna una palla match per Bergamo (24-23), vanificata dalla stessa Mlejnkova che contrattacca lungo. Nei due scambi successivi due muri di Gray, su Mlejnkova e Kipp, portano l’incontro al quinto set.

Quinto set – Chieri parte forte salendo in fretta a 0-4 (ace di Dervisaj). Kipp sblocca Bergamo che poi rimette tutto in discussione pareggiando a 4 con Bolzonetti. Al cambio campo le biancoblù conducono 6-8 (Nervini). Sul 7-9 Chieri raddoppia il distacco grazie a un errore di Manfredini e alla diagonale vincente di Dervisaj (7-11). Nel finale le ragazze di Negro controllano bene e s’impongono 10-15 alla seconda palla match su servizio lungo di Manfredini.

Il commento
Sarah Van Aalen: «Bergamo ha giocato molto bene e ci ha messo tanta pressione per tutta la gara. Sono orgogliosa per come siamo riuscite a rientrare in partita dopo aver annullato un match point a Bergamo. Abbiamo iniziato molto bene il tie-break e sono davvero felice che anche una giornata così difficile si sia conclusa per noi con una vittoria».

Bergamo - Reale Mutua Fenera Chieri ’76  2-3
Parziali (25-20; 22-25; 25-19; 24-26; 10-15)

Bergamo: Eze 3, Kipp 19, Manfredini 7, Meli 8, Mosser 4, Mlejnkova 16; Armini (L); Carraro, Weske 7, Bolzonetti 12. N. e. Strubbe, Micheletti, Cese, Ferrario (2L). All. Cervellin; 2° Piccinini.
Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen 4, Nemeth 13, Gray 6, Cekulaev 8, Nervini 11, Dervisaj 19; Spirito (L); Antunovic, Alberti 2, Dambrink 9, Degradi 6. N. e. Ferrarini, Bah, Bonafede (2L). All. Negro.

Arbitri: Piana di Carpi e Papadopol di Mantova.
Note: presenti 3183 spettatori. Durata set: 21′, 24′, 24′, 35′, 14′. Errori in battuta: 18-14. Ace: 6-6. Ricezione positiva: 60%-52%. Ricezione perfetta: 28%-31%. Positività in attacco: 28%-31%. Errori in attacco: 39%-43%. Muri vincenti: 9-8. MVP: Van Aalen.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS