La Reale Mutua Basket Torino beffata nel finale

Il nuovo anno inizia in maniera piuttosto amara per la Reale Mutua Basket Torino , che si trova costretta a inaugurare il suo girone di ritorno con una sconfitta di misura in casa per mano della Dole Basket Rimini . I gialloblù di coach Moretti hanno offerto la solita prova di grande carattere, costringendo la capolista a una gara dura, fisica e intensa, ma non è bastato. Torino ha condotto nella prima metà di gara, grazie al solito Robert Allen e a un ispiratissimo Marco Cusin (massimo stagionale da 14 punti per l’ex azzurro), poi nel secondo tempo è emerso il talento degli esterni romagnoli (Denegri, Marini e Tomassini in attacco, con Pollone a svolgere un lavoro difensivo eccellente su Teague): nel finale in volata, è Tomassini a infliggere la tripla decisiva allo scadere per il 64-67 finale. Rimini vola in cima alla classifica, Torino torna ad avere un bilancio in equilibrio a 10 vittorie e altrettante sconfitte.

QUINTETTI

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Rimini: Denegri, Marini, Pollone, Sankare, Camara

Una buona partenza di Torino lancia i gialloblù verso un primo parziale significativo di 13-4 in apertura dei giochi, con una difesa attenta e Allen a caricarsi l’attacco. Una Reale Mutua lucida e solida chiude la prima frazione sul 19-10. I gialloblù continuano a produrre in attacco, sfornando anche un paio di giocate da highlight con Allen e Cusin: Torino continua così a condurre toccando anche la doppia cifra di vantaggio (27-16). Nei minuti finali del primo tempo emerge Rimini con il recupero, con l’impatto di Denegri e Simioni, mentre coach Dell’Agnello toglie punti di riferimento offensivi alternando uomo e zona. Il vantaggio gialloblù così evapora e alla fine del secondo quarto il gap è di sole tre lunghezze: 33-30.

Rimini si prende il vantaggio in apertura di terzo quarto con Denegri sempre in cattedra. Torino è in grande difficoltà nella metà campo offensiva, senza riuscire a trovare ritmo dalla lunga distanza e con un Teague non in una delle sue serate migliori, complice il grande lavoro difensivo di Pollone in marcatura sul prodotto di Baylor. Torino rimane però in scia grazie a un ottimo Cusin che sfrutta le situazioni di pick and pop per colpire a ripetizione dalla media distanza. All’ultima pausa è 48-52.

Intensità al massimo in apertura di ultimo quarto, con Tortù che si sblocca con una tripla importante per aprire ufficialmente il finale in volata, ma Rimini risponde con Simioni per tenere i gialloblù a due possessi di distanza. Minuti finali a un livello di fisicità ai limiti del consentito; capitan Schina e un sublime Cusin impattano sul 57-57, poi ancora l’ex centro azzurro firma il sorpasso con l’ennesimo piazzato dalla media, ma ci pensa Tomassini a rispondere per abbassare immediatamente la temperatura del Pala Gianni Asti. Il canestro del momentaneo pareggio per i gialloblù lo firma Teague, ma ancora una volta l’istinto da killer di Tomassini gela il “Ruffini”: tripla decisiva per sigillare il risultato sul 64-67.

Coach Moretti nel postpartita: «Faccio fatica a trovare dei demeriti ai miei giocatori nonostante la sconfitta, abbiamo offerto una prestazione eccellente contro la capolista, con attenzione, intensità. La qualità offensiva, parlando di percentuali, non è stata delle migliori, ma la considero una sfumatura rispetto allo sforzo e al gioco prodotto soprattutto nel primo tempo. Partite così equilibrate sono decise da episodi, che oggi purtroppo non ci hanno favorito, con canestri difficili che i nostri avversari hanno segnato nel finale».

Reale Mutua Torino - Dole Basket Rimini 64-67

Parziali (19-10, 14-20, 15-22, 16-15)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 16 (4/10, 1/2), Marco Cusin 14 (7/9, 0/0), Macio Teague 10 (3/11, 0/5), Federico Massone 9 (3/10, 1/2), Matteo Schina 8 (2/7, 1/4), Davide Bruttini 4 (2/5, 0/0), Lorenzo Tortu' 3 (0/4, 1/2), Giovanni Severini 0 (0/0, 0/2), Umberto Stazzonelli 0 (0/1, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Robert Allen 15) - Assist: 14 (Matteo Schina 7).

Dole Basket Rimini: Alessandro Simioni 17 (6/10, 1/2), Davide Denegri 16 (2/4, 2/7), Giacomo Leardini 10 (0/1, 3/4), Giovanni Tomassini 10 (2/5, 2/4), Pierpaolo Marini 7 (2/5, 0/2), Gora Camara 5 (1/2, 0/0), Assane Sankare 2 (1/3, 0/1), Luca Pollone 0 (0/0, 0/1), Ivan Alipiev 0 (0/2, 0/1), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Alessandro Simioni 7) - Assist: 13 (Davide Denegri 5).